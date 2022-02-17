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"И началось, мол, Сити – гребаные неудачники". Пеп – о критике после проигранного финала ЛЧ с Челси

Лига Чемпионов
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Гвардиола на связи

"И началось, мол, Сити – гребаные неудачники". Пеп – о критике после проигранного финала ЛЧ с Челси

Getty Images / Global Images Ukraine

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Менеджер английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола ответил на вопрос журналиста после победы "горожан" над лиссабонским "Спортингом" в первом матче 1/8 финала главного клубного европейского турнира.

"В прошлом сезоне мы сыграли 13 матчей в ЛЧ, выиграли 11 и один раз сыграли вничью, мы дошли до финала и проиграли. И началось что-то вроде: "Манчестер Сити" – гребаные неудачники". Но это неправда".

Подопечные испанца камня на камне не оставили от португальского гранда, разгромив соперника со счетом 5:0. Ответный матч состоится в Англии 9 марта, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

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В статье: Хосеп Гвардиола Лига чемпионов Челси (Лондон) Манчестер Сити
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