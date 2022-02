"И началось, мол, Сити – гребаные неудачники". Пеп – о критике после проигранного финала ЛЧ с Челси

Менеджер английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола ответил на вопрос журналиста после победы "горожан" над лиссабонским "Спортингом" в первом матче 1/8 финала главного клубного европейского турнира.

Guardiola on what rest of Europe will be thinking after 5-0 win. "Last season we played 13 games, we won (11) and drew one, we got to the final and lost and it was, 'what a fucking failure is this team', but it's not true." It's funny when a manager does a swear