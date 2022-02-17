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"Мудаки, Лео хорошо сыграл против Реала". Экс-партнер Месси раскритиковал французскую прессу

Лига Чемпионов
(2 голосов)

Взорвался против критиков аргентинца

"Мудаки, Лео хорошо сыграл против Реала". Экс-партнер Месси раскритиковал французскую прессу

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший футболист "Атлетико", "Сити", "Барселоны" и сборной Аргентины Серхио Агуэро считает, что критика в адрес нападающего "ПСЖ" Лионеля Месси после матча ЛЧ против "Реала" (1:0) является необоснованной.

"Да, реально очень дерьмовый пенальти от Месси. Но Лео сыграл очень хорошо. Я говорю так не потому, что он мой друг. Он был очень активен. Обидно из-за пенальти, однако такое случается с каждым. После 11-метрового он был великолепен".

"Французские журналисты убивают его. Мудаки, кучка засранцев. У меня было запланировано интервью с французским журналом, но я отказался: "Нет, потому что я поддерживаю Месси". Так что пока, до встречи. Я сошел с ума от злости".

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В статье: Лионель Месси Серхио Агуэро Реал (Мадрид) Пари Сен-Жермен (Париж)
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Источник:
ole.com

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Комментарии (4)
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Дон Купер (Хмельницький)
17.02.2022 в 13:05
Кумівство. Ну ж дійсно посередньо зіграв, а якби ще ПСЖ не виграв? Але ж кума треба похвалити. З цієї аргентинської шобли, самий адекватний Ді Марія.
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hardcorepwnz (Украина)
17.02.2022 в 12:55
Как же он действительно плохо сыграл, что все это сообщество прихлебателей вынуждено выходить в эфир и отмазывать его. Это еще повезло, что ПСЖ все же победил, и фейлы Месси оказались не такими влияющими на результат. Ждем Макси Лопеса, зря что ли Месси столько лет настраивал всех против Икарди
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+1
0
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Spokoyno (Київ)
17.02.2022 в 12:47
Дійсно від "інопланетянина" очікували космічну гру, а він зіграв трошки краще ніж "земляни" ГАНЬБА чи може краще знизити свої манечки
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NORDOS
17.02.2022 в 12:39
агуеро, не варто так переживати за свого пішоходного кума, а то ще сердечко знову йокне
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