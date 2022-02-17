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"Мудаки, Лео хорошо сыграл против Реала". Экс-партнер Месси раскритиковал французскую прессу
Взорвался против критиков аргентинца
Getty Images / Global Images Ukraine
Бывший футболист "Атлетико", "Сити", "Барселоны" и сборной Аргентины Серхио Агуэро считает, что критика в адрес нападающего "ПСЖ" Лионеля Месси после матча ЛЧ против "Реала" (1:0) является необоснованной.
"Да, реально очень дерьмовый пенальти от Месси. Но Лео сыграл очень хорошо. Я говорю так не потому, что он мой друг. Он был очень активен. Обидно из-за пенальти, однако такое случается с каждым. После 11-метрового он был великолепен".
"Французские журналисты убивают его. Мудаки, кучка засранцев. У меня было запланировано интервью с французским журналом, но я отказался: "Нет, потому что я поддерживаю Месси". Так что пока, до встречи. Я сошел с ума от злости".
Sergio Aguero won't accept any Lionel Messi slander ???? pic.twitter.com/9rmLwqpt9g— GOAL (@goal) February 17, 2022
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