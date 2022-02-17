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У природы нет плохой погоды. Акценты зрителя на играх Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Авторский обзор матчей 1/8 финала

У природы нет плохой погоды. Акценты зрителя на играх Лиги чемпионов

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Игорь Юрич Автор UA-Футбол
Новина українською

Первая неделя европейской футбольной весны в разгаре. По традиции, мы окинем беглым взором поединки плей-офф ее главного турнира. Некоторые из них могли прийтись не по вкусу взыскательной публике: матчи среды, как по мне, выгодно отличались от вторничных. Но явно скучных, на мой вкус, не узрел, поэтому благодарно принял все.

  • ПСЖ – Реал 1:0
  • Спортинг – Манчестер Сити 0:5
  • Интер – Ливерпуль 0:2
  • Зальцбург – Бавария 1:1

Зрелищность. Наиболее смотрибельной назову игру в Зальцбурге – с десяток опасных моментов, большинство из которых были голевыми. Остальные – сэм-восэм, как говорят в Одессе. Да-да, и в Лиссабоне в том числе.

Интрига. Именно там ее и убили еще в дебюте встречи. Считаю, что, по-хорошему, с нею покончил первый же гол Мареза на 7-й минуте. А результат на лице у "Спортинга", который так и не удостоился хотя бы одного голевого шанса.

В других поединках все складывалось куда увлекательнее. "Ливерпуль" открыл счет на 75-й минуте (Фирмино), а удвоил его уже восемь минут спустя – так был сломлен "Интер". "Бавария" ушла от поражения на 90-й минуте, благодаря Коману. А Мбаппе вырвал победу над "Реалом" для ПСЖ и вовсе уже под самую занавесочку.

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Логика. На мой взгляд и по моим расчетам, абсолютно закономерными стали два исхода. "Зальцбург" никак не заслуживал поражения от "Баварии", и ПСЖ вряд ли был достоин более крупной победы.

А вот для "Ливерпуля" логичнее смотрелся бы минимальный победный счет, тогда как превосходство "Ман Сити" над "Спортингом" я бы измерил цифрами 2:0. Но что тут поделаешь, если команда Гвардиолы реализовала практически все, что создала?

Судейство. Единственный повод говорить о нем дал серб Йованович, не засчитавший было тот самый судьбоносный первый гол "Сити" из-за ложного офсайда. Но ВАР, в этот раз, доказал свою состоятельность. Впрочем, в таких эпизодах у него альтернативы и быть не может.

Везение. Очевидно повезло "Ливерпулю", который мог проигрывать в Милане уже на 16-й минуте, но удар Чолханоглу пришелся в перекладину ворот Алиссона. В итоге же, как вы знаете, успех отпраздновала команда Клоппа.

Личности. Игрок тура – без вариантов, парижанин Мбаппе. Вторым назову мюнхенца Комана, третьим – Бернардо Силву из Манчестера. Дело не в том, что они забивали. А в том, что забивали те, кто наиболее ярко проявил себя на поле в ходе матча: торжествовала справедливость.

Разумеется, главной личностью среди вратарей проявил себя мадридец Куртуа – три-пять важных сэйвов, включая парированный пенальти от незадачливого Месси.

У природы нет плохой погоды. Акценты зрителя на играх Лиги чемпионов - изображение 2

Симпатии. Как повторял уже многократно, я всегда за тех, кто атакует. Посему больше всех понравились ПСЖ, "Ман Сити" и, несмотря ни на что, "Бавария".

Разочаровали же откровенно антифутбольный "Реал" и какой-то совсем уж левый "Спортинг".

Прогнозы. И о погоде. Экспресс "Манчестер" - "Ливерпуль" уверенно следует в направлении четвертьфиналов. Кстати, именно так называлась песня, чья мелодия сопровождала телевизионные прогнозы синоптиков во времена моего детства – "Манчестер и Ливерпуль". Короче, над этой частью Англии будет безоблачное небо.

В других парах мне больше верится в "Баварию" (что никого не удивит) и "Реал" ("Папа Карло" что-нибудь придумает). А вот болеть хочется скорее за ПСЖ и "Зальцбург". Да и "Интер" жаль, если честно.

И еще. Замечательно, что отменили этот опостылевший "выездной гол". Теперь тот же "Зальцбург" не обязан будет безоглядно нестись вперед, а тому же "Реалу" не придется как огня бояться первого же пропущенного дома мяча. Лично я смотрю на это так.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Реал (Мадрид) Интер (Милан) Ливерпуль Манчестер Сити Пари Сен-Жермен (Париж)
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