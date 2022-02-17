Герой футбольного дня. Тренер Зальцбурга Маттиас Яйссле

Это очень круто – не проиграть "Баварии" в плей-офф Лиги чемпионов. Помните, как мюнхенцам на групповом этапе противостояло киевское "Динамо"? В первом поединке был разгром украинского чемпиона, после которого тренер все равно пытался искать оправдания в виде судейских ошибок, а также хвалил своих подопечных за смелость и попытки, которые увидел, кажется, только он один.

Во втором поединке "Динамо" также проиграло, но очень гордилось хорошей игрой и забитым мячом в ворота мюнхенцев. Вот почему такие вещи априори неправильны, они противоречат нормальным спортивным амбициям и порождают психологию неудачников. Нельзя радоваться поражениям, даже если ты проигрываешь одной из сильнейших команд мира. Ибо потом твои эмоции на фоне совершивших подвиг выглядят жалко.

"Зальцбургу" повезло не проиграть "Баварии" (ничья 1:1 на своем поле)? Ну, может и так, если оценивать характер матча: 3.1 против 0.99 по xG, 18:12 по ударам, 7:3 – по голевым эпизодам, 1084 против 642 – по ТТД. Все в пользу мюнхенцев. Однако такая статистика имеет и другую сторону. Она говорит о том, что недооценки не было. Что "Бавария" хотела реабилитироваться за недавнее поражение в чемпионате Германии. Но соперник оказался не по зубам.

Этой ничьей "Зальцбург" 33-летнего Маттиаса Яйссле прервал семиматчевую победную серию мюнхенцев в Лиге чемпионов. А еще тренер поднял "быков" на невиданную ранее высоту в клубном рейтинге. "Зальцбург", начиная с 1999-го года, когда и ведется классический учет рейтинга клубов, никогда не был в таблице выше украинских грандов. Новейшая история изменила все. В 2021-м "Зальцбург" обошел киевское "Динамо", а вчера – и донецкий "Шахтер". Теперь, кроме представителей топ-чемпионатов и традиционно сильных португальских и нидерландских топов, самую рейтинговую украинскую команду в процессе посевов и формирования корзин будет понижать еще и чемпион Австрии.

Динамика клубного рейтинга "Динамо" (синим), "Шахтера" (зелёным) и "Зальцбурга" (красным). Впервые с 1999-го года "быки" поднялись выше обоих украинских грандов / скриншот - kassiesa.net

Для Маттиаса Яйссле это первый опыт столь грандиозной работы. "Ничья – справедливый результат. Это был шикарный матч, мы отдали все силы. Мы провели первый тайм именно так, как хотели. Во второй половине мы не лучшим образом переходили из обороны в атаку и наоборот – порой слишком легко теряли мяч. Горжусь тем, что мы смогли противостоять "Баварии" 90 минут", - сказал тренер "Зальцбурга" после матча.

Похоже, мы наблюдаем зарождение новой звезды немецкого тренерского цеха.