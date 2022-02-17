Месси – о сложности победе в Лиге чемпионов, уровне чемпионата Франции и ориентирах ПСЖ

Нападающий сборной Аргентины и "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси ответил на вопросы журналиста.

"Выиграть Лигу чемпионов сложно. Это соревнование, в котором участвуют лучшие команды, и малейшая деталь, малейшая ошибка могут устранить коллектив из сетки. Мы в "ПСЖ" воодушевлены идеей выиграть турнир, но нужно сохранять спокойствие. Повторяю, выиграть Лигу чемпионов трудно. Не всегда лучшая команда побеждает. Нужно сосредоточиться на всех деталях. Мы на этом пути, стремимся стать даже сильнее, чем мы есть".

"Нападающие не должны просто атаковать, а защитник просто защищаться. Нужно сформировать сильную и сплоченную команду как в фазе обороны, так и в фазе нападения. Именно этот ориентир позволит нам быть полностью конкурентоспособной командой. Командой, которая постарается выиграть Лигу чемпионов, а также все титулы, на которые мы способны претендовать".