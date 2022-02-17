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Месси – о сложности победе в Лиге чемпионов, уровне чемпионата Франции и ориентирах ПСЖ
Лионель на связи
Getty Images / Global Images Ukraine
Нападающий сборной Аргентины и "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси ответил на вопросы журналиста.
"Выиграть Лигу чемпионов сложно. Это соревнование, в котором участвуют лучшие команды, и малейшая деталь, малейшая ошибка могут устранить коллектив из сетки. Мы в "ПСЖ" воодушевлены идеей выиграть турнир, но нужно сохранять спокойствие. Повторяю, выиграть Лигу чемпионов трудно. Не всегда лучшая команда побеждает. Нужно сосредоточиться на всех деталях. Мы на этом пути, стремимся стать даже сильнее, чем мы есть".
"Нападающие не должны просто атаковать, а защитник просто защищаться. Нужно сформировать сильную и сплоченную команду как в фазе обороны, так и в фазе нападения. Именно этот ориентир позволит нам быть полностью конкурентоспособной командой. Командой, которая постарается выиграть Лигу чемпионов, а также все титулы, на которые мы способны претендовать".
"Уровень лиги 1? Этот чемпионат значительно продвинулся за последние годы. "ПСЖ" внес большой вклад. Клуб значительно повысил узнаваемость Лиги 1 в мире. Сегодня это очень конкурентная лига, где любая команда способна обыграть другую. Я вижу чемпионат Франции как сбалансированное соревнование. Сегодня в футболе становится все труднее побеждать в каждом матче".
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