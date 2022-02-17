1/8 ЛЧ: Интер еще не дотягивает до Ливерпуля, а Мбаппе уже перегнал Месси. Аудиомнение #137

Обсуждаем половину первых поединков 1/8 финала главного клубного европейского турнира. Послушать выпуски можно на Megogo Audio, Google Podcasts, Facebook, YouTube ↓, Castbox ↓ – подписывайтесь. На данных площадках вы также найдете другие подкасты сайта UA-Футбол.

Крайние защитники "ПСЖ" – это более крутое усиление, чем Лионель Месси. Отсутствие тактики у "Реала", эксперименты Нагельсманна, контпрессинг и стандарты "Ливерпуля", ужасная реализация "Интера", великолепная реализация "Манчестер Сити" – еще больше мыслей внутри подкаста.

Таймкоды:

00:00 – Всем привет!

00:35 – "Интер" – "Ливерпуль" (0:2);

05:05 – "ПСЖ" – "Реал" (1:0);

15:23 – "Спортинг" – "Манчестер Сити" (0:5);

18:22 – "Зальцбург" – "Бавария" (1:1);

23:52 – Не попадайте в офсайд!