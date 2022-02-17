Как сыграл Зинченко? Обзор Лиги Чемпионов от Роберто Моралеса

Пропустили Лигу Чемпионов? Роберто Моралес в своем влоге расскажет обо всем, что произошло в 1/8 Лиги Чемпионов. Как Мбаппе прибил Реал, а Бавария чуть не проиграла Зальцбургу? Как сыграл Зинченко за Ман Сити против Спортинга? Интер – Ливерпуль 0:2 – справедливый результат? Ставь лайк, если рад, что вернулась ЛЧ!

00:00 За что мы любим ЛЧ?

00:58 ПСЖ 1:0 Реал Мадрид

04:52 Спортинг 0:5 Ман Сити

06:04 Зальцбург 1:1 Бавария

07:16 Интер 0:2 Ливерпуль