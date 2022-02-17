Лига Чемпионов
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Как сыграл Зинченко? Обзор Лиги Чемпионов от Роберто Моралеса
Еврокубки вернулись!
Пропустили Лигу Чемпионов? Роберто Моралес в своем влоге расскажет обо всем, что произошло в 1/8 Лиги Чемпионов. Как Мбаппе прибил Реал, а Бавария чуть не проиграла Зальцбургу? Как сыграл Зинченко за Ман Сити против Спортинга? Интер – Ливерпуль 0:2 – справедливый результат? Ставь лайк, если рад, что вернулась ЛЧ!
00:00 За что мы любим ЛЧ?
00:58 ПСЖ 1:0 Реал Мадрид
04:52 Спортинг 0:5 Ман Сити
06:04 Зальцбург 1:1 Бавария
07:16 Интер 0:2 Ливерпуль
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Комментарии (2)
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Tasha19
17.02.2022 в 17:34
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Olegyurchak (Хмельницький )
17.02.2022 в 17:04
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