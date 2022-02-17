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Капитан Динамо U-19: Из-за ситуации в стране, наверное, будет сложно собрать такое количество людей
Динамо в Юношеской Лиги УЕФА в Киеве сыграет против Спортинга
Динамомания
Капитан "
- Как вы восприняли жребий 1/8 финала Юношеской Лиги УЕФА?
– Очень хороший соперник. На этой стадии не осталось слабых команд. В принципе было все равно, мы готовы играть с любым соперником.
– Этот матч пройдет перед родными трибунами. Какую поддержку ожидаешь?
– Хотелось бы увидеть такую же поддержку, которая была на поединке с "Депортиво". Но из-за ситуации в стране, наверное, будет сложно собрать такое количество людей.
- После тренировок с первой командой в юношескую возвращаешься с новым опытом?
– Конечно, ведь там все гораздо быстрее делается, и возвращаясь сюда, мне уже гораздо легче – и в плане борьбы, и в плане понимания игры. Потому это только мне на плюс.
– В матчах с младшими соперниками не расслабляешься?
– Бывает, возражать не буду (улыбается). Но тренеры помогают мне держать себя в тонусе. И работаю потом на максимальных оборотах.
– Твой гол "Депортиво" вполне может претендовать на лучший в Юношеской Лиге УЕФА в нынешнем сезоне. Как удается такие забивать?
– Честно, не знаю. Так сложились обстоятельства в конкретном моменте, что Вивчаренко вошел в середину, я закрыл его позицию левого защитника, получил от него передачу, прошел и решил пробить. До этого в аналогичных ситуациях делал подачи, и мы ничего не могли выжать из них, поэтому решил действовать по-другому – и забил гол.
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