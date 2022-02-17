Капитан Динамо U-19: Из-за ситуации в стране, наверное, будет сложно собрать такое количество людей

Капитан " Динамо " U19 Александр Яцык вспомнил поединок Юношеской Лиги УЕФА с "Депортиво", а также рассказал о подготовке к сезону.

- Как вы восприняли жребий 1/8 финала Юношеской Лиги УЕФА?

– Очень хороший соперник. На этой стадии не осталось слабых команд. В принципе было все равно, мы готовы играть с любым соперником.

– Этот матч пройдет перед родными трибунами. Какую поддержку ожидаешь?

– Хотелось бы увидеть такую ​​же поддержку, которая была на поединке с "Депортиво". Но из-за ситуации в стране, наверное, будет сложно собрать такое количество людей.

- После тренировок с первой командой в юношескую возвращаешься с новым опытом?

– Конечно, ведь там все гораздо быстрее делается, и возвращаясь сюда, мне уже гораздо легче – и в плане борьбы, и в плане понимания игры. Потому это только мне на плюс.

– В матчах с младшими соперниками не расслабляешься?

– Бывает, возражать не буду (улыбается). Но тренеры помогают мне держать себя в тонусе. И работаю потом на максимальных оборотах.

– Твой гол "Депортиво" вполне может претендовать на лучший в Юношеской Лиге УЕФА в нынешнем сезоне. Как удается такие забивать?

– Честно, не знаю. Так сложились обстоятельства в конкретном моменте, что Вивчаренко вошел в середину, я закрыл его позицию левого защитника, получил от него передачу, прошел и решил пробить. До этого в аналогичных ситуациях делал подачи, и мы ничего не могли выжать из них, поэтому решил действовать по-другому – и забил гол.