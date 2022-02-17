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Мбаппе - игрок недели в Лиге чемпионов

Лига Чемпионов
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Килиан принес победу "ПСЖ" в игре против "сливочных"

Мбаппе - игрок недели в Лиге чемпионов

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Официальный твиттер Лиги чемпионов признал форварда "Пари Сен-Жермен" Килиана Мбаппе игроком недели.

Французский нападающий на 4-й компенсированной минуте вырвал победу для парижан в игре первого раунда 1/8 ЛЧ против мадридского "Реала".

В голосовании 23-летний Килиан обошел полузащитника "Манчестер Сити" Бернарду Силву, центрального защитника "Ливерпуля" Вирджила ван Дейка и хавбека "Зальцбурга" Мохамед Камара.

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В статье: Реал (Мадрид) ПСЖ Килиан Мбаппе
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