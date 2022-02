Мбаппе - игрок недели в Лиге чемпионов

Официальный твиттер Лиги чемпионов признал форварда "Пари Сен-Жермен" Килиана Мбаппе игроком недели.

Французский нападающий на 4-й компенсированной минуте вырвал победу для парижан в игре первого раунда 1/8 ЛЧ против мадридского "Реала".

В голосовании 23-летний Килиан обошел полузащитника "Манчестер Сити" Бернарду Силву, центрального защитника "Ливерпуля" Вирджила ван Дейка и хавбека "Зальцбурга" Мохамед Камара.

???? Kylian Mbappé takes Player of the Week for his match-winning display against Real Madrid ????????????#UCLPOTW | @PlayStationEU | #UCL pic.twitter.com/SuRoL53AgZ