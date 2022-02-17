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Мбаппе - игрок недели в Лиге чемпионов
Килиан принес победу "ПСЖ" в игре против "сливочных"
Getty Images / Global Images Ukraine
Официальный твиттер Лиги чемпионов признал форварда "Пари Сен-Жермен" Килиана Мбаппе игроком недели.
Французский нападающий на 4-й компенсированной минуте вырвал победу для парижан в игре первого раунда 1/8 ЛЧ против мадридского "Реала".
В голосовании 23-летний Килиан обошел полузащитника "Манчестер Сити" Бернарду Силву, центрального защитника "Ливерпуля" Вирджила ван Дейка и хавбека "Зальцбурга" Мохамед Камара.
???? Kylian Mbappé takes Player of the Week for his match-winning display against Real Madrid ????????????#UCLPOTW | @PlayStationEU | #UCL pic.twitter.com/SuRoL53AgZ— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 17, 2022
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