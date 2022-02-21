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Наставник Динамо U-19: Уже понимаем, в какой футбол играет Спортинг
Игорь Костюк - о подготовке команды к матчу в Юношеской ЛЧ
Фото: ФК Динамо Киев
Наставник "Динамо" U-19 Игорь Костюк подвел итоги второго турецкого сбора команды.
- На этот раз погода была хорошая и мы выполнили все, что запланировали ранее. Мы провели три спарринга, тренировки, выполнили весь объем работы. К началу чемпионата подходим практически в оптимальных кондициях.
- Несколько дней назад к вам присоединились несколько игроков, которые готовились с первой командой. В каких они кондициях?
- Все в хорошем состоянии, не надо никого подгонять и форсировать физическую форму. Мы уже вошли в недельный подготовительный цикл перед матчем с "Ингульцом". Команда работает по намеченной программе в режиме одной тренировки в день. После поединка с "Ингульцом" планируем продолжить работу в этом же режиме в Киеве на естественных полях, если это позволит погода.
- Матч против "Спортинга" должен состояться в Киеве, при наших болельщиках. Нет ли какой-то дополнительной информации по этому поводу?
- Мы дали свою дату и время, УЕФА утвердил их и мы готовимся, учитывая эту информацию. Мы готовимся на 2-е марта на 17:00, билеты уже в продаже, есть ажиотаж и это хорошо. Надеемся, что трибуны будут заполнены, это даст дополнительный стимул и мотивацию для команды. Настроение совсем другое, когда много болельщиков на трибунах.
- Уже неделя, как вы узнали соперника. За это время собрали больше информации по нему?
- Конечно, мы просмотрели матчи "Спортинга", уже понимаем в какой футбол они играют, какую тактику используют, какие исполнители требуют больше внимания с нашей стороны. Мы просмотрели их матчи с "Боруссией", "Бешикташем", "Аяксом" и имеем представление о сопернике и их сильных качествах, - подытожил Костюк.
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