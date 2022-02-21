Билеты на матч Юношеской ЛЧ Динамо – Спортинг стоят от 10 до 40 грн

Пресс-служба киевского "Динамо" сообщила о старте продажи билетов на матч против португальского "Спортинга" в 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА.

Поединок пройдет в среду, 2 марта, на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского, начало – в 17:00. Стоимость билетов на матч будет составлять 40 и 30 гривен – для секторов на центральных трибунах стадиона, и 10 гривен – на секторах за воротами.

Онлайн-продажа билетов осуществляется на сайте Esport.in.ua, а также в кассе стадиона "Динамо" имени Валерия Лобановского.