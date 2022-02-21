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Бенфика Яремчука против Аякса и другие матчи ЛЧ. Превью игр 1/8 финала от Роберто Моралеса

Лига Чемпионов
(1 голосов)

На этой неделе состоятся еще четыре поединка стадии

Бенфика Яремчука против Аякса и другие матчи ЛЧ. Превью игр 1/8 финала от Роберто Моралеса

Роберто Моралес Автор UA-Футбол
Новина українською

Совсем скоро стартует Лига Чемпионов! Что ждать от следующих матчей 1/8 ЛЧ? Сыграет ли Яремчук, какие шансы у украинского нападающего? Роналду против Атлетико – ждем голов? Челси – Лилль. Чем удивит Вильярреал Ювентус? О предстоящих матчах Лиги Чемпионов во влоге Роберто Моралеса.

00:00 Бенфика – Аякс.
05:25 Челси – Лилль
07:18 Вильярреал – Ювентус
10:24 Атлетико Мадрид – Манчестер Юнайтед

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В статье: Роберто Моралес
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