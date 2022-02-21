Лига Чемпионов
Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бенфика Яремчука против Аякса и другие матчи ЛЧ. Превью игр 1/8 финала от Роберто Моралеса
На этой неделе состоятся еще четыре поединка стадии
Совсем скоро стартует Лига Чемпионов! Что ждать от следующих матчей 1/8 ЛЧ? Сыграет ли Яремчук, какие шансы у украинского нападающего? Роналду против Атлетико – ждем голов? Челси – Лилль. Чем удивит Вильярреал Ювентус? О предстоящих матчах Лиги Чемпионов во влоге Роберто Моралеса.
00:00 Бенфика – Аякс.
05:25 Челси – Лилль
07:18 Вильярреал – Ювентус
10:24 Атлетико Мадрид – Манчестер Юнайтед
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Мампасси принял российское гражданство - ФОТО
- Ротань: Селезнев выбрал клуб, в котором ему будет тяжело побить рекорд
- Волевая победа в конце сборов. Динамо обыграло чемпиона Латвии
- Зальцбург - Бавария 1:1. Видео обзор матча
- Красотка дня. Очаровательная вторая половинка одной из звезд Реала. ФОТО
- "Такой Седан и с прицепом можно взять". Жена Зинченко пришла на популярное YouTube-шоу Подкаты
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...