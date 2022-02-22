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Атлетико - Манчестер Юнайтед. Где и когда смотреть матч Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
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Где покажут в прямом эфире матч Лиги чемпионов "Атлетико" - "МЮ", 23 февраля 2022

Атлетико - Манчестер Юнайтед. Где и когда смотреть матч Лиги чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Mike Egerton/PA Images

UA-Футбол
Новина українською

В лучшие годы и "Матрасники", и "Красные дьяволы" могли бы претендовать на победу в ЛЧ, но сейчас это представить сложно. Команда Диего Симеоне переживает самый глубокий кризис за 10 лет; "МЮ" же даже смена тренера посреди сезона не помогла наладить приятный глазу футбол.

По сути, это будет гонка хромых - и поскольку форма обоих соперников вызывает вопросы, на передний план выйдут характер и индивидуальный класс. Его и у "Атлетико", и у "МЮ" хватает даже сейчас - чего стоят хотя бы фигуры Криштиану Роналду и Луиса Суареса.

Какая из двух легенд сыграет решающую роль в противостоянии - узнаем в среду, 23 февраля, на MEGOGO. Начало игры "Атлетико" - "Манчестер Юнайтед" в 22:00.

Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, вы можете следить за перипетиями игры "Атлетико" - "Манчестер Юнайтед" с помощью текстовой онлайн-трансляции на UA-Футбол>>>

Легальная видео онлайн трансляция матча "Атлетико" - "Манчестер Юнайтед" в интернете также будет доступна на сервисе Volia TV

В других странах матч в прямом эфире покажут:

  • Беларусь - Беларусь 5
  • Канада - DAZN
  • Чехия - Nova Sport 3
  • Франция - RMC Sport 1, Canal+ France, Free
  • Германия - DAZN, Servus TV
  • Венгрия - M4 Sports
  • Израиль - 5Sport
  • Италия - Mediaset Infinity, Amazon Prime Video, SKY Go Italia
  • Польша - IPLA, Polsat Sport Premium 1
  • Португалия - Eleven Sports 2 Portugal
  • Румыния - Digi Sport 1 Romania
  • Словакия - Nova Sport 3
  • Испания - Movistar+
  • Турция - Exxen
  • Великобритания - BT Sport Ultimate, BT Sport 2
  • США - Univision NOW, Paramount+, Univision, CBS, TUDN USA
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В статье: Атлетико (Мадрид) Манчестер Юнайтед
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