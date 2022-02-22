Атлетико - Манчестер Юнайтед. Где и когда смотреть матч Лиги чемпионов

В лучшие годы и "Матрасники", и "Красные дьяволы" могли бы претендовать на победу в ЛЧ, но сейчас это представить сложно. Команда Диего Симеоне переживает самый глубокий кризис за 10 лет; "МЮ" же даже смена тренера посреди сезона не помогла наладить приятный глазу футбол.

По сути, это будет гонка хромых - и поскольку форма обоих соперников вызывает вопросы, на передний план выйдут характер и индивидуальный класс. Его и у "Атлетико", и у "МЮ" хватает даже сейчас - чего стоят хотя бы фигуры Криштиану Роналду и Луиса Суареса.

Какая из двух легенд сыграет решающую роль в противостоянии - узнаем в среду, 23 февраля , на MEGOGO . Начало игры "Атлетико" - "Манчестер Юнайтед" в 22:00 .

Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, вы можете следить за перипетиями игры "Атлетико" - "Манчестер Юнайтед" с помощью текстовой онлайн-трансляции на UA-Футбол>>>

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В других странах матч в прямом эфире покажут: