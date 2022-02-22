Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Атлетико - Манчестер Юнайтед. Где и когда смотреть матч Лиги чемпионов
Где покажут в прямом эфире матч Лиги чемпионов "Атлетико" - "МЮ", 23 февраля 2022
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Mike Egerton/PA Images
В лучшие годы и "Матрасники", и "Красные дьяволы" могли бы претендовать на победу в ЛЧ, но сейчас это представить сложно. Команда Диего Симеоне переживает самый глубокий кризис за 10 лет; "МЮ" же даже смена тренера посреди сезона не помогла наладить приятный глазу футбол.
По сути, это будет гонка хромых - и поскольку форма обоих соперников вызывает вопросы, на передний план выйдут характер и индивидуальный класс. Его и у "Атлетико", и у "МЮ" хватает даже сейчас - чего стоят хотя бы фигуры Криштиану Роналду и Луиса Суареса.
Какая из двух легенд сыграет решающую роль в противостоянии - узнаем в среду, 23 февраля, на MEGOGO. Начало игры "Атлетико" - "Манчестер Юнайтед" в 22:00.
Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, вы можете следить за перипетиями игры "Атлетико" - "Манчестер Юнайтед" с помощью текстовой онлайн-трансляции на UA-Футбол>>>
Легальная видео онлайн трансляция матча "Атлетико" - "Манчестер Юнайтед" в интернете также будет доступна на сервисе Volia TV
В других странах матч в прямом эфире покажут:
- Беларусь - Беларусь 5
- Канада - DAZN
- Чехия - Nova Sport 3
- Франция - RMC Sport 1, Canal+ France, Free
- Германия - DAZN, Servus TV
- Венгрия - M4 Sports
- Израиль - 5Sport
- Италия - Mediaset Infinity, Amazon Prime Video, SKY Go Italia
- Польша - IPLA, Polsat Sport Premium 1
- Португалия - Eleven Sports 2 Portugal
- Румыния - Digi Sport 1 Romania
- Словакия - Nova Sport 3
- Испания - Movistar+
- Турция - Exxen
- Великобритания - BT Sport Ultimate, BT Sport 2
- США - Univision NOW, Paramount+, Univision, CBS, TUDN USA
Популярное сейчас
- Цуренко не доиграла матч с россиянкой на турнире WTA в Мексике
- "У него есть желание". Яремчук назвал топ-чемпионат, в котором видит Цыганкова
- Челси интересуется защитником с украинским паспортом - источник
- СМИ: УЕФА может отобрать у Санкт-Петербурга финал Лиги чемпионов из-за действий Путина
- Красотка дня. Очаровательная вторая половинка одной из звезд Реала. ФОТО
- Как живет Винисиус Жуниор: Биография, дом, девушка, зарплата, авто, благотворительность - ВИДЕО