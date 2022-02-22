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Хавбек Вильярреала – перед матчем с Юве: Мы выиграли ЛЕ в прошлом году. Теперь наша цель – ЛЧ
"Желтая Субмарина" и "Ушастый" – есть ли шансы?
Getty Images / Global Images Ukraine
Полузащитник "Вильярреала" Арно Данджума сообщил, что его команда хочет поднять над головой трофей Лиги чемпионов. Цитирует хавбека газета Corriere dello Sport.
"В прошлом году мы выиграли Лигу Европы, а цель на этот сезон – выиграть Лигу чемпионов. Пока все у нас идет хорошо. В матче с "Ювентусом" мы продолжим делать то, что делали и всегда. Даже тогда, когда мы играли против более сильных топ-команд, например, против "МЮ" на "Олд Траффорд", мы показывали хороший футбол, создавали много моментов".
"Тогда "Вильярреал" проиграл, хотя должен был победить. Нужно стремиться к победе, подобные матчи – в нашей ДНК. Важно продемонстрировать это после "Ювентуса". Я никогда не скажу, что это невозможно, хоть мы и аутсайдеры. Нужно сделать все для решения задачи".
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