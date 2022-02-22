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Хавбек Вильярреала – перед матчем с Юве: Мы выиграли ЛЕ в прошлом году. Теперь наша цель – ЛЧ

Лига Чемпионов
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"Желтая Субмарина" и "Ушастый" – есть ли шансы?

Хавбек Вильярреала – перед матчем с Юве: Мы выиграли ЛЕ в прошлом году. Теперь наша цель – ЛЧ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник "Вильярреала" Арно Данджума сообщил, что его команда хочет поднять над головой трофей Лиги чемпионов. Цитирует хавбека газета Corriere dello Sport.

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"В прошлом году мы выиграли Лигу Европы, а цель на этот сезон – выиграть Лигу чемпионов. Пока все у нас идет хорошо. В матче с "Ювентусом" мы продолжим делать то, что делали и всегда. Даже тогда, когда мы играли против более сильных топ-команд, например, против "МЮ" на "Олд Траффорд", мы показывали хороший футбол, создавали много моментов".

"Тогда "Вильярреал" проиграл, хотя должен был победить. Нужно стремиться к победе, подобные матчи – в нашей ДНК. Важно продемонстрировать это после "Ювентуса". Я никогда не скажу, что это невозможно, хоть мы и аутсайдеры. Нужно сделать все для решения задачи".

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В статье: Ювентус (Турин) Лига чемпионов Лига Европы Вильярреал Арно Данджума
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Источник:
corrieredellosport.it

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