Хавбек Вильярреала – перед матчем с Юве: Мы выиграли ЛЕ в прошлом году. Теперь наша цель – ЛЧ

Полузащитник "Вильярреала" Арно Данджума сообщил, что его команда хочет поднять над головой трофей Лиги чемпионов. Цитирует хавбека газета Corriere dello Sport.

"В прошлом году мы выиграли Лигу Европы, а цель на этот сезон – выиграть Лигу чемпионов. Пока все у нас идет хорошо. В матче с "Ювентусом" мы продолжим делать то, что делали и всегда. Даже тогда, когда мы играли против более сильных топ-команд, например, против "МЮ" на "Олд Траффорд", мы показывали хороший футбол, создавали много моментов".