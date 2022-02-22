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Челси – Лилль. АУДИО онлайн трансляция первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
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Челси – Лилль. АУДИО онлайн трансляция первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Журналисты UA-Футбол прокомментируют первый поединок 1/8 финала главного клубного европейского турнира между лондонским "Челси" и французским "Лиллем".

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Интересно, что команды совсем недавно встречались, дело было в 2019-м, во время первого сезона Фрэнка Лэмпарда в качестве тренера "синих". Тогда английский гранд дважды обыграл "догов" в рамках группового этапа ЛЧ, сейчас же "Челси" предстоит биться с "Лиллем" навылет. Смогут ли подопечные Тухеля, действующие обладатели трофея, справиться без затрачивания больших ресурсов? Какие планы у гостей? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется во вторник, 22 февраля – в 21:55 по киевскому времени.

Комментатор и режиссер трансляции: Влад Петрушевский

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В статье: Лига чемпионов Челси (Лондон) Лилль Трансляция Аудио онлайн стрим
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