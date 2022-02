В УЕФА ответили на вопрос касательно переноса финала Лиги чемпионов из России

Ранее стало известно, что Санкт-Петербург может потерять право на проведение финала Лиги чемпионов в рамках текущего сезона-2021/22. Напомним, решающий матч должен состояться на "Газпром-Арене" 28 мая 2022-го. В УЕФА был направлен соответствующий запрос журналистов, на который было отвечено следующее:

Uefa statement on holding Champions League Final in St. Petersburg: “UEFA is constantly and closely monitoring the situation. At present, there are no plans to change the venue.”