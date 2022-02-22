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В УЕФА ответили на вопрос касательно переноса финала Лиги чемпионов из России

Лига Чемпионов
(5 голосов)

Ha-ha, classic

В УЕФА ответили на вопрос касательно переноса финала Лиги чемпионов из России

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Ранее стало известно, что Санкт-Петербург может потерять право на проведение финала Лиги чемпионов в рамках текущего сезона-2021/22. Напомним, решающий матч должен состояться на "Газпром-Арене" 28 мая 2022-го. В УЕФА был направлен соответствующий запрос журналистов, на который было отвечено следующее:

"УЕФА постоянно и внимательно следит за ситуацией. В настоящее время планов касательно изменения места проведения финала нет".

Отметим, что если финал у Питера все-таки будет отобран, то, скорее всего, поединок пройдет в Лондоне на "Уэмбли".

Читайте такжеСМИ: УЕФА может отобрать у Санкт-Петербурга финал Лиги чемпионов из-за действий Путина

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В статье: УЕФА Лига чемпионов Газпром Арена
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Комментарии (22)
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Весела Дача (Кривий Ріг)
22.02.2022 в 13:19
А что, кто-то другого ожидал от газпромовской шарашки?
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+5
-1
avatar
таврия19752009 (симферополь)
22.02.2022 в 13:39
Пускай 95 квартал станет спонсором УЕФА )))
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0
-2
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
22.02.2022 в 12:54
Всем плевать на нашу страну! И вина в этом наших властей с момента независимости!
Ответить
+1
-5
avatar
ascent (Луксор)
22.02.2022 в 12:56
О какой независимости ты тут говоришь?
Ответить
+5
-4
KadimXa (Харьков)
22.02.2022 в 13:20
Дело не в независимости,а в деньгах. Газпром - мечты сбываются.
Ответить
+2
0
avatar
ascent (Луксор)
22.02.2022 в 12:49
Вот мы и узнали отношение к Украине... Как я и говорил ранее: "С такими заявлениями нужно быть осторожнее: ведь ставка - это отношения к Украине..."
Ответить
+1
-5
avatar
FC SD CLUB (Кривой Рог)
22.02.2022 в 12:33
Лицемерие высшей пробы...фу мля...
Ответить
+4
-4
Olegyurchak (Хмельницький )
22.02.2022 в 12:30
До 28 мая ещё всякое может случиться. Ну, например команды-финалистки могут залупиться...
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+6
-2
avatar
ascent (Луксор)
22.02.2022 в 12:45
Ответить
+1
-1
DesnaUA (Чернигов)
22.02.2022 в 12:26
Уефа проститутки
Ответить
+8
-4
Ипать кротоф (Киев)
22.02.2022 в 12:18
Любой каприз за руцкие деньги. Кто-то ожидал другого от мафии?
Ответить
+7
-4
5ata4ok (Харьков)
22.02.2022 в 12:13
наивно было бы надеяться, что было бы по другому...
Ответить
+8
-3
Черноморчик (Одесса )
22.02.2022 в 12:06
Как всегда - озабочены
Ответить
+9
-2
Іван С (Луцьк)
22.02.2022 в 12:05
Хай в Донецьк переносять, на Донбас Арену, чо там Підори
Ответить
+11
-3
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
22.02.2022 в 11:56
Восемь лет владольф путлер взращивал геморрой для Украины в виде ордло. Но вчера психанул и пришил его к своей заднице!
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+10
-5
avatar
Саня турбаба (Русский Харьков )
22.02.2022 в 13:23
Жди Владимира Владимировича Путина у себя дома
Ответить
+1
-2
avatar
Саня турбаба (Русский Харьков )
22.02.2022 в 13:23
Владольф путлер это тот озабоченный который Порошенко ?
Ответить
+1
-2
magnum power (БОМЖ)
22.02.2022 в 11:49
свіфт не відключений, газпром діє блискавично. горіть у пеклі, уєфа.
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+10
-5
avatar
Саня турбаба (Русский Харьков )
22.02.2022 в 13:24
Скорее Украина быстрее сгорит чем УЕФА . Такие наши перспективы.
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+1
-1
avatar
Alex_ForzaMilan (Київ)
22.02.2022 в 11:49
Не дивно чомусь)
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+9
-2
avatar
Michael-K (Івано-Франківськ)
22.02.2022 в 11:48
Продажні шкури, бл.ть!!! Щоб ви всі там поздихали разом з грошима газпрома!!!
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+14
-5
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Саня турбаба (Русский Харьков )
22.02.2022 в 13:24
Ничего противоправного не увидел.
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+1
-1


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