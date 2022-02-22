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В УЕФА ответили на вопрос касательно переноса финала Лиги чемпионов из России
Ha-ha, classic
Getty Images / Global Images Ukraine
Ранее стало известно, что Санкт-Петербург может потерять право на проведение финала Лиги чемпионов в рамках текущего сезона-2021/22. Напомним, решающий матч должен состояться на "Газпром-Арене" 28 мая 2022-го. В УЕФА был направлен соответствующий запрос журналистов, на который было отвечено следующее:
"УЕФА постоянно и внимательно следит за ситуацией. В настоящее время планов касательно изменения места проведения финала нет".
Uefa statement on holding Champions League Final in St. Petersburg: “UEFA is constantly and closely monitoring the situation. At present, there are no plans to change the venue.”— Dan Kilpatrick (@Dan_KP) February 22, 2022
Отметим, что если финал у Питера все-таки будет отобран, то, скорее всего, поединок пройдет в Лондоне на "Уэмбли".
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