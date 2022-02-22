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Атлетико – Манчестер Юнайтед. АУДИО онлайн трансляция первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
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Атлетико – Манчестер Юнайтед. АУДИО онлайн трансляция первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Журналисты UA-Футбол прокомментируют первый поединок 1/8 финала главного клубного европейского турнира между "Атлетико" и "Манчестер Юнайтед".

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До чего же две похожие команды встречаются в этом матче, две крайне проблемные команды. Рангник так и не завел "МЮ", а Симеоне уже иссяк в Мадриде – и кто же пройдет в следующий этап турнира? Мы увидим праздник обороны или торжество атаки? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в среду, 23 февраля – в 21:55 по киевскому времени.

Комментатор: Владимир Бусько

Режиссер трансляции: Влад Петрушевский

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В статье: Атлетико (Мадрид) Лига чемпионов Манчестер Юнайтед Трансляция Аудио онлайн стрим
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