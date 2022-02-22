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Атлетико – Манчестер Юнайтед. АУДИО онлайн трансляция первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов
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Getty Images / Global Images Ukraine
Журналисты UA-Футбол прокомментируют первый поединок 1/8 финала главного клубного европейского турнира между "Атлетико" и "Манчестер Юнайтед".
До чего же две похожие команды встречаются в этом матче, две крайне проблемные команды. Рангник так и не завел "МЮ", а Симеоне уже иссяк в Мадриде – и кто же пройдет в следующий этап турнира? Мы увидим праздник обороны или торжество атаки? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в среду, 23 февраля – в 21:55 по киевскому времени.
Комментатор: Владимир Бусько
Режиссер трансляции: Влад Петрушевский
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