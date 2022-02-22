Атлетико – Манчестер Юнайтед. АУДИО онлайн трансляция первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов

Журналисты UA-Футбол прокомментируют первый поединок 1/8 финала главного клубного европейского турнира между "Атлетико" и "Манчестер Юнайтед".

До чего же две похожие команды встречаются в этом матче, две крайне проблемные команды. Рангник так и не завел "МЮ", а Симеоне уже иссяк в Мадриде – и кто же пройдет в следующий этап турнира? Мы увидим праздник обороны или торжество атаки? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в среду, 23 февраля – в 21:55 по киевскому времени.

Комментатор: Владимир Бусько

Режиссер трансляции: Влад Петрушевский