Премьер-министр Великобритании: Немыслимо, чтобы крупные международные турниры проходили в России после вторжения в суверенную страну

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон высказался о возможном переносе финала Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга.

"Я считаю немыслимым, чтобы крупные международные футбольные турниры могли проходить в России после вторжения в суверенную страну", - сказал Джонсон.

Также высказала свою позицию и министр спорта Великобритании Надин Доррис.

"У меня серьезные опасения по поводу спортивных мероприятий, которые должны состояться в России, таких как финал Лиги чемпионов, и я намерена обсудить это с соответствующими руководящими органами

Мы не позволим президенту Путину использовать события на мировой арене для узаконивания своего незаконного вторжения в Украину", — написал Доррис в Twitter.