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Премьер-министр Великобритании: Немыслимо, чтобы крупные международные турниры проходили в России после вторжения в суверенную страну

Лига Чемпионов
Обновлено
(5 голосов)

Британцы высказали свою позицию

Премьер-министр Великобритании: Немыслимо, чтобы крупные международные турниры проходили в России после вторжения в суверенную страну

Фото: twitter.com/ChampionsLeague / Автор: неизвестен

Новина українською

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон высказался о возможном переносе финала Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга.

"Я считаю немыслимым, чтобы крупные международные футбольные турниры могли проходить в России после вторжения в суверенную страну", - сказал Джонсон.

Также высказала свою позицию и министр спорта Великобритании Надин Доррис.

"У меня серьезные опасения по поводу спортивных мероприятий, которые должны состояться в России, таких как финал Лиги чемпионов, и я намерена обсудить это с соответствующими руководящими органами

Мы не позволим президенту Путину использовать события на мировой арене для узаконивания своего незаконного вторжения в Украину", — написал Доррис в Twitter.

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В статье: Лига чемпионов Борис Джонсон
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Источник:
Reuters

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Комментарии (9)
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С.Карпович. (Ланівці)
22.02.2022 в 19:51
То тільки розвиднілось?.
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+2
0
Olegyurchak (Хмельницький )
22.02.2022 в 19:47
Вы это "членам" из УЕФА скажите...
Ответить
+6
-2
ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
22.02.2022 в 19:32
Розумію, чому Британія вийшла з гнилого євросоюзу з його безкінечними "глибокими занепокоєннями, що переходять у крайні стурбованості". Що ще можна очікувати від путлєровського кодла мад'ярських орбанів, чеських земанів, німецьких меркелів-шрьодерів, французьких ле пенів та іншого лайна.
Ответить
+8
-3
FC Energy (Новая Каховка)
22.02.2022 в 19:34
А рашисты как ликовали, мол Евросоюз и НАТО распадается)
Ответить
+3
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
22.02.2022 в 19:48
Чехи планують надати Україні окрім зброї і бійців...
Ответить
+1
-1
avatar
uprise (Минск)
22.02.2022 в 19:27
США это никогда не останавливало?
Ответить
0
-7
ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
22.02.2022 в 20:01
Дебіл. Яку країну окуповували США та оголошували її ще одним своїм штатом?
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+3
0
avatar
Romerik (YNWA)
22.02.2022 в 20:19
Картошки объелся что-ли?
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0
0
Poligraf P ( Івано-Франківськ)
22.02.2022 в 19:16
Додати нічого. Дикунів треба ізолювати від усього цивільного світу.
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+8
-2


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