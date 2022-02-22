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Премьер-министр Великобритании: Немыслимо, чтобы крупные международные турниры проходили в России после вторжения в суверенную страну
Британцы высказали свою позицию
Фото: twitter.com/ChampionsLeague / Автор: неизвестен
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон высказался о возможном переносе финала
"Я считаю немыслимым, чтобы крупные международные футбольные турниры могли проходить в России после вторжения в суверенную страну", - сказал Джонсон.
Также высказала свою позицию и министр спорта Великобритании Надин Доррис.
"У меня серьезные опасения по поводу спортивных мероприятий, которые должны состояться в России, таких как финал Лиги чемпионов, и я намерена обсудить это с соответствующими руководящими органами
Мы не позволим президенту Путину использовать события на мировой арене для узаконивания своего незаконного вторжения в Украину", — написал Доррис в Twitter.
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