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Челси - Лилль: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Лига Чемпионов
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Хозяева выглядят очевидным фаворитом

Челси - Лилль: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Faisal HQ / Автор неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

У "Челси" разладилась игра в последние недели: команда в чемпионате отпустила в отрыв "Манчестер Сити" и уже вряд ли может надеяться на победу в АПЛ в нынешнем сезоне, а Ромелу Лукаку в этом коллективе выглядит пятым колесом. Но ничуть не лучше обстоят дела у "Лилля": чемпион Франции засел в трясине турнирной таблицы и рискует остаться без ЛЧ на следующий сезон.

Лига чемпионов. 1/8 финала. Первый матч
22 декабря. 22:00
"Челси" - "Лилль"

Если у вас не видно плеер выше, нажмите здесь.

Трансляция этого и других матчей доступна, если вы является пользователем сервиса MEGOGO и у вас есть подписка "Максимальная" или "Спорт". Если вы уже залогинены на MEGOGO, повторно вводить свой пароль не нужно.

При этом вы можете оформить подписку, зарегистрировавшись на MEGOGO сразу через плеер. Первые 30 дней подписки "Максимальная" будут стоить всего 29 гривен, далее – 299 грн в месяц. Подписка "Спорт" - 199 грн в месяц.

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В статье: Челси (Лондон) Лилль
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