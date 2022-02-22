Челси - Лилль: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

У "Челси" разладилась игра в последние недели: команда в чемпионате отпустила в отрыв "Манчестер Сити" и уже вряд ли может надеяться на победу в АПЛ в нынешнем сезоне, а Ромелу Лукаку в этом коллективе выглядит пятым колесом. Но ничуть не лучше обстоят дела у "Лилля": чемпион Франции засел в трясине турнирной таблицы и рискует остаться без ЛЧ на следующий сезон.

Лига чемпионов. 1/8 финала. Первый матч

22 декабря. 22:00

"Челси" - "Лилль"

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