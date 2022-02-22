Вильярреал - Ювентус: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

"Вильярреал" более десяти лет не играл в плей-офф Лиги чемпионов. "Ювентус" стабильный участник этой стадии турнира, но два последних года покидал чемпионскую лигу как раз в раунде 1/8 финала. Оба тренера любят, прежде всего, слаженную игру от обороны, поэтому нас может ожидать тактическая битва без большого количества голов.

Лига чемпионов. 1/8 финала. Первый матч

22 февраля. 22:00

"Вильярреал" - "Ювентус"

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