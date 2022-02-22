Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вильярреал - Ювентус: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
"Субмарина" возвращается в плей-офф ЛЧ
Faisal HQ / Автор неизвестен
"Вильярреал" более десяти лет не играл в плей-офф Лиги чемпионов. "Ювентус" стабильный участник этой стадии турнира, но два последних года покидал чемпионскую лигу как раз в раунде 1/8 финала. Оба тренера любят, прежде всего, слаженную игру от обороны, поэтому нас может ожидать
Лига чемпионов. 1/8 финала. Первый матч
22 февраля. 22:00
"Вильярреал" - "Ювентус"
Если у вас не видно плеер выше, нажмите здесь.
Трансляция этого и других матчей доступна, если вы является пользователем сервиса MEGOGO и у вас есть подписка "Максимальная" или "Спорт". Если вы уже залогинены на MEGOGO, повторно вводить свой пароль не нужно.
При этом вы можете оформить подписку, зарегистрировавшись на MEGOGO сразу через плеер. Первые 30 дней подписки "Максимальная" будут стоить всего 29 гривен, далее – 299 грн в месяц. Подписка "Спорт" - 199 грн в месяц.
Популярное сейчас
- Металлист вырывает победу у чемпиона Таджикистана
- "Люди – удивительные создания". Линекер сказал, что Европа находится на грани войны
- СМИ: УЕФА может отобрать у Санкт-Петербурга финал Лиги чемпионов из-за действий Путина
- СМИ: Матч ЮЛЧ Динамо - Спортинг может не состояться
- "Такой Седан и с прицепом можно взять". Жена Зинченко пришла на популярное YouTube-шоу Подкаты
- Месси отписался в инстаграме от горячей аргентинской красотки - девушка в шоке и просит вернуться. ФОТО