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Вильярреал - Ювентус: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Лига Чемпионов
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"Субмарина" возвращается в плей-офф ЛЧ

Вильярреал - Ювентус: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Faisal HQ / Автор неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

"Вильярреал" более десяти лет не играл в плей-офф Лиги чемпионов. "Ювентус" стабильный участник этой стадии турнира, но два последних года покидал чемпионскую лигу как раз в раунде 1/8 финала. Оба тренера любят, прежде всего, слаженную игру от обороны, поэтому нас может ожидать тактическая битва без большого количества голов.

Лига чемпионов. 1/8 финала. Первый матч
22 февраля. 22:00
"Вильярреал" - "Ювентус"

Если у вас не видно плеер выше, нажмите здесь.

Трансляция этого и других матчей доступна, если вы является пользователем сервиса MEGOGO и у вас есть подписка "Максимальная" или "Спорт". Если вы уже залогинены на MEGOGO, повторно вводить свой пароль не нужно.

При этом вы можете оформить подписку, зарегистрировавшись на MEGOGO сразу через плеер. Первые 30 дней подписки "Максимальная" будут стоить всего 29 гривен, далее – 299 грн в месяц. Подписка "Спорт" - 199 грн в месяц.

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В статье: Ювентус (Турин) Вильярреал
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