Челси – Лилль 2:0. Хаверц открыл, Пулишич удвоил счет – Видео голов и обзор матча (обновляется)

"Челси" принимает дома "Лилль" в рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов.

8'. Хаверц открыл счет уже на 8 минуте, забив гол ударом головой после подачи Хакима Зиеша с углового – 1:0.

63'. Кристиан Пулишич отцепился от защитников "Лилля", а Канте нашел его точным пасом. Точный удар в нижний угол – 2:0.