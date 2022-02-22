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Челси – Лилль 2:0. Хаверц открыл, Пулишич удвоил счет – Видео голов и обзор матча (обновляется)

Лига Чемпионов
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Команда Тухеля быстро обеспечила преимущество

Челси – Лилль 2:0. Хаверц открыл, Пулишич удвоил счет – Видео голов и обзор матча (обновляется)

Фото: twitter.com/ChelseaFC

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"Челси" принимает дома "Лилль" в рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов.

8'. Хаверц открыл счет уже на 8 минуте, забив гол ударом головой после подачи Хакима Зиеша с углового – 1:0.

63'. Кристиан Пулишич отцепился от защитников "Лилля", а Канте нашел его точным пасом. Точный удар в нижний угол – 2:0.

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В статье: Челси (Лондон) Лилль
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