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Челси – Лилль 2:0. Хаверц открыл, Пулишич удвоил счет – Видео голов и обзор матча (обновляется)
Команда Тухеля быстро обеспечила преимущество
Фото: twitter.com/ChelseaFC
"Челси" принимает дома "Лилль" в рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов.
8'. Хаверц открыл счет уже на 8 минуте, забив гол ударом головой после подачи Хакима Зиеша с углового – 1:0.
63'. Кристиан Пулишич отцепился от защитников "Лилля", а Канте нашел его точным пасом. Точный удар в нижний угол – 2:0.
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