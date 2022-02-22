ЛЧ. Вильярреал - Ювентус 1:1. Ураганный дебют Влаховича, бетонный план Аллегри

Лига Чемпионов. 1/8 финала. Первый матч

Вильярреал. "Эстадио Де Ла Серамика"

"Вильярреал" - "Ювентус" 1:1

Голы: Парехо 66 - Влахович 1

"Вильярреал": Рулли, Фойт, Пау Торрес, Альбиоль, Педраса (Эступиньян 79), Капуэ, Парехо, Ло Чельсо, Альберто Морено (Тригерос 79), Данжума (Диа 90), Чуквуэзе (Пино 90)

"Ювентус": Щесны, Куадрадо, Данило, Де Лихт, Алекс Сандро (Бонуччи 46), Де Шильо (Пеллегрини 87), Локателли (Артур 71), Рабио, МакКенни (Закария 81), Влахович, Мората

Предупреждения: Рулли 73 - Рабио 74

Главный арбитр: Даниэль Зиберт (Германия)

После безголевых поражений "Интера" и "Реала" Италии и Испании был очень нужен успех в плей-офф Лиги Чемпионов. "Вильярреал" и "Ювентус" могли на него рассчитывать. Обе отыграли ярко в групповом турнире, забили там 22 мяча на двоих, побеждали "Аталанту" и "Челси" соответственно. Обе существенно добавили в лиге по сравнению со слабой осенью, в таблице последних девяти туров соответственно Примеры и Серии А первые. Вместе с тем, обе отнюдь не грозны, не главные фавориты ЛЧ. Так что шансы были у обеих.

Обе команды не слишком любят владение мячом, игру против "автобусов". Наоборот - любят свободное пространство, контратаки. Поэтому первый гол был очень важен. Его забил "Ювентус", причём Душан Влахович уже на 32-ой секунде стал автором самого быстрого гола дебютанта турнира в истории. Серб, купленный в январе за 75 миллионов евро и объявленный лидером новой эры в команде, получил отличный длинный пас от Данило, в окружении двоих развернулся и покатил в дальний угол слабой правой ногой. Рулли проспал.

Кстати, праздновал гол Душан, забивший и в дебюте в лиге, с жестом пальцами "говорите дальше". В ответ на критику в его адрес после трех матчей без забитых.

Далее "Ювентус" совершенно в духе Массимилиано Аллегри отошёл в довольно глухую оборону, свисток на перерыв застал с 44-мя процентами владения мячом, а визуально выглядело ещё меньше. В первые минут 12 после гола он пропустил два прострела. Педрасы и Чуквуэзе. Ло Чельсо неуклюже замкнул в стойку, удар Данжумы пяткой Щесны взял не без труда. Но после этого гости, вынужденно вышедшие на матч лишь с одним настоящим центральным защитником (перешли на схему 5-3-2), уже оборонялись идеально, замедляли игру.

Ближе к концовке тайма игра даже выравнялась. Туринцы провели несколько интересных атак. Мората завершал неточно, МакКенни - в защитника. Второй тайм и вовсе начали доминированием. Мората получил пас от МакКенни и мог и попасть. Но постепенно вновь отошли в оборону. На этот раз - слишком глубоко и слишком нервно. А хозяева заиграли живее, со сменой мест. Левый вингер Морено замыкал из центра. Слабо. Опорник Парехо также оказался в центре, совершенно без опеки, и он уже замкнул заброс другого опорника Капуэ четко.

После гола "Вильярреал" некоторое время давил по инерции. Чуть не воспользовался неудачным выходом Щесны из ворот. Затем "Ювентус" получил свои минуты. Влахович даже опасно пробил низом. Рулли вытащил. А затем установилась тишина. Будто команды согласились на ничью.

Аллегри говорил о сложном циничном сопернике и его хитром тренере, о спокойствии, сфокусированности, тактическом матче, терпении и порядке. А после такого раннего гола было ясно, что уйдет в оборону. Его команда не проиграла в основное время в 17-ом матче подряд, но сыграла вничью 1:1 в третьем подряд. И подтвердила критику в свой адрес насчет слишком несмелой игры. А слова наставника "Вильярреала" Унаи Эмери, желавшего, чтобы его игроки больше требовали от себя, хотели достичь большего, не были услышаны.

Вот и получилась скучная игра для нейтрального зрителя. Со всего 16-ю ударами по воротам. Что, в принципе, ожидалось. Теперь все решится в Турине. И это не просто клише. Ведь "Ювентус" дома в целом играет послабее, чем в гостях, а "Вильярреал" в Лиге Чемпионов, а в последнее время и в лиге, в гостях выглядел посильнее, чем дома. Так что все начнется с нуля. Тем более, что гостевые голы уже не имеют значения.