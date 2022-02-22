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Влахович забил Вильярреалу на 33-й секунде матча. Быстрее среди дебютантов ЛЧ забивал только Коноплянка
Рекорд украинца еще не побит
Faisal HQ
Форвард "Ювентуса" Душан Влахович забил "Вильярреалу" в 1/8 финала
Этот гол серба - второй в списке самых быстрых в Лиге чемпионов для дебютантов.
В списке самых быстрых голов ЛЧ мяч форварда "Юве" занимает второе место – быстрее забить удалось только Евгению Коноплянке, который отличился в 2015 году в матче за "Севилью" против "Боруссии" Менхегладбах (3:0) спустя 19 секунд после выхода на замену.
Jugadores que necesitaron menos tiempo para marcar en su debut en Champions League #UCL— MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) February 22, 2022
[19 seg.] Konoplyanka* (Sevilla) en 2015
[33 seg.] VLAHOVIC (Juve) en 2022
[37 seg.] Andy Möller (Dortmund) en 1995
[41 seg.] Gary McSwegan* (Rangers) en 1992
[*] debutaron como suplentes. pic.twitter.com/ROzhaKkRBy
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