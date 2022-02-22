Влахович забил Вильярреалу на 33-й секунде матча. Быстрее среди дебютантов ЛЧ забивал только Коноплянка

Форвард "Ювентуса" Душан Влахович забил "Вильярреалу" в 1/8 финала Лиги чемпионов уже на 33-й секунде матча.

Этот гол серба - второй в списке самых быстрых в Лиге чемпионов для дебютантов.

В списке самых быстрых голов ЛЧ мяч форварда "Юве" занимает второе место – быстрее забить удалось только Евгению Коноплянке, который отличился в 2015 году в матче за "Севилью" против "Боруссии" Менхегладбах (3:0) спустя 19 секунд после выхода на замену.