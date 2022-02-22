  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Влахович забил Вильярреалу на 33-й секунде матча. Быстрее среди дебютантов ЛЧ забивал только Коноплянка
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Влахович забил Вильярреалу на 33-й секунде матча. Быстрее среди дебютантов ЛЧ забивал только Коноплянка

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Рекорд украинца еще не побит

Влахович забил Вильярреалу на 33-й секунде матча. Быстрее среди дебютантов ЛЧ забивал только Коноплянка

Faisal HQ

Новина українською

Форвард "Ювентуса" Душан Влахович забил "Вильярреалу" в 1/8 финала Лиги чемпионов уже на 33-й секунде матча.

Этот гол серба - второй в списке самых быстрых в Лиге чемпионов для дебютантов.

В списке самых быстрых голов ЛЧ мяч форварда "Юве" занимает второе место – быстрее забить удалось только Евгению Коноплянке, который отличился в 2015 году в матче за "Севилью" против "Боруссии" Менхегладбах (3:0) спустя 19 секунд после выхода на замену.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Евгений Коноплянка Ювентус (Турин) Душан Влахович
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...