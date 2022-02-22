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Мэр Лондона: Мы готовы принять финал ЛЧ. Нельзя поощрять агрессию

Лига Чемпионов
(2 голосов)

Ряд политиков Великобритании требуют от УЕФА переноса финала Лиги чемпионов

Мэр Лондона: Мы готовы принять финал ЛЧ. Нельзя поощрять агрессию

Фото: twitter.com/wembleystadium

Новина українською

Мэр Лондона Садик Хан, Борис Джонсон и ряд политиков Великобритании поддержали перенос финала Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга, сообщает BBC.

Мэр Лондона Садик Хан:

"Лондон готов принять финал.

Проведение финала Лиги чемпионов — это привилегия. Если бы УЕФА провела финал в Санкт-Петербурге, поощрила бы такого рода агрессивные действия путинской России", – заявил Садик Хан.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон:

"Нет никаких шансов на проведение футбольных турниров в России, которая вторгается в суверенные государства".

Министр культуры Великобритании Надин Доррис:

"Мы не позволим президенту Путину использовать события на мировой арене, чтобы узаконить свое незаконное вторжение в Украину".

Бывший министр спорта Великобритании Трейси Крауч заявила, что УЕФА должна "немедленно" перенести финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга.

Сообщается, что УЕФА оценивает ситуацию, прежде чем принять решение, но готов в короткие сроки подыскать новое место проведения уже третий год подряд.

Напомним, что последние два финала Лиги чемпионов были сыграны в Португалии из-за проблем, связанных с Covid-19.

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В статье: Лига чемпионов Борис Джонсон Садик Хан
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Источник:
bbc.com

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Комментарии (5)
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Olegyurchak (Хмельницький )
22.02.2022 в 23:50
Пускай так хоть одна продажная бл..дь из УЕФА скажет...
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0
-1
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Очманілий Заєць (Odessa)
22.02.2022 в 23:47
Хочуть заощадити гроші уболівальників. Щоб не повторилося Баку.
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0
0
Golfik25 (Киев)
22.02.2022 в 23:39
А почему именно в Лондон? Есть куча других красивых стадионов. Схера каждый год, мер Лондона у себя финалы предлагает проводить.
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+1
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
22.02.2022 в 23:36
не в лондон, а в киев! это было бы больнее для их самолюбия
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0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
22.02.2022 в 23:55
Один раз так на Евровидении проканало, когда дали выиграть Джамале...
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0
0


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