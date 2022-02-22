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Мэр Лондона: Мы готовы принять финал ЛЧ. Нельзя поощрять агрессию
Ряд политиков Великобритании требуют от УЕФА переноса финала Лиги чемпионов
Фото: twitter.com/wembleystadium
Мэр Лондона Садик Хан, Борис Джонсон и ряд политиков Великобритании поддержали перенос финала Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга, сообщает BBC.
Мэр Лондона Садик Хан:
"Лондон готов принять финал.
Проведение финала Лиги чемпионов — это привилегия. Если бы УЕФА провела финал в Санкт-Петербурге, поощрила бы такого рода агрессивные действия путинской России", – заявил Садик Хан.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон:
"Нет никаких шансов на проведение футбольных турниров в России, которая вторгается в суверенные государства".
Министр культуры Великобритании Надин Доррис:
"Мы не позволим президенту Путину использовать события на мировой арене, чтобы узаконить свое незаконное вторжение в Украину".
Бывший министр спорта Великобритании Трейси Крауч заявила, что УЕФА должна "немедленно" перенести финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга.
Сообщается, что УЕФА оценивает ситуацию, прежде чем принять решение, но готов в короткие сроки подыскать новое место проведения уже третий год подряд.
Напомним, что последние два финала Лиги чемпионов были сыграны в Португалии из-за проблем, связанных с Covid-19.
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