Мэр Лондона: Мы готовы принять финал ЛЧ. Нельзя поощрять агрессию

Мэр Лондона Садик Хан, Борис Джонсон и ряд политиков Великобритании поддержали перенос финала Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга, сообщает BBC.

Мэр Лондона Садик Хан:

"Лондон готов принять финал.

Проведение финала Лиги чемпионов — это привилегия. Если бы УЕФА провела финал в Санкт-Петербурге, поощрила бы такого рода агрессивные действия путинской России", – заявил Садик Хан.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон:

"Нет никаких шансов на проведение футбольных турниров в России, которая вторгается в суверенные государства".

Министр культуры Великобритании Надин Доррис:

"Мы не позволим президенту Путину использовать события на мировой арене, чтобы узаконить свое незаконное вторжение в Украину".

Бывший министр спорта Великобритании Трейси Крауч заявила, что УЕФА должна "немедленно" перенести финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга.

Сообщается, что УЕФА оценивает ситуацию, прежде чем принять решение, но готов в короткие сроки подыскать новое место проведения уже третий год подряд.

Напомним, что последние два финала Лиги чемпионов были сыграны в Португалии из-за проблем, связанных с Covid-19.