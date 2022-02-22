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ЛЧ. Челси – Лилль 2:0. No Lukaku – no problem
Очередная домашняя сухая победа "синих" в ЛЧ
Фото: Faisal HQ, Twitter
Лига Чемпионов. 1/8 финала, 1-й матч
Лондон, "Стэмфорд Бридж"
"Челси" – "Лилль 2:0
Голы: Хавертц (8), Пулишич (63)
"Челси": Менди – Кристенсен, Силва, Рюдигер – Аспиликуэта, Ковачич (Лофтус-Чик, 51), Канте, Алонсо (Сарр, 80) – Зиеш (Сауль, 60), Хавертц, Пулишич (Вернер, 80)
"Лилль": Жардим – Челик, Фонте, Ботман, Джало (Гудмундссон, 76) – Андре, Шека – Санчеш (бен Арфа, 81), Онана (Йылмаз, 64), Бамба – Дэвид (Жегрова, 81)
Предупреждения: Лофтус-Чик (83) – бен Арфа (87)
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