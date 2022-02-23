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Жуткий стык. Ведущий хавбек Ювентуса получил двойной перелом костей стопы в матче с Вильярреалом
Вернется где-то к маю в лучшем случае
Getty Images / Global Images Ukraine
Хавбек туринского "Ювентуса" и сборной США Уэстон Маккенни получил переломы 2-й и 3-й плюсневых костей левой стопы в первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов против испанского "Вильярреала" (1:1). Главный тренер "Юве" Массимилиано Аллегри подтвердил, что сразу после финального свистка Уэстона доставили в больницу на рентген.
23-летний полузащитник "бьянконери" был заменен на Закарию сразу после единоборства с игроком обороны "Желтой Субмарины" Первисом Эступиньяном, на 81-й минуте встречи.
Juventus confirm Weston McKennie will need a scan on a left-ankle injury.— CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) February 22, 2022
The American came off 81 minutes into Juventus' draw with Villarreal. pic.twitter.com/yvVDnVekiS
Как сообщает итальянская пресса, в лучшем случае Маккенни попал в лазарете ориентировочно на 2 месяца. Возможно, что сезон для хавбека уже завершен. Он точно не сыграет в матчах отбора на ЧМ-2022 в составе сборной США. В текущей кампании Уэстон сыграл 28 матчей за клуб во всех турнирах (4 гола). На данный момент у "Ювентуса" травмированы Дибала, Кьеза, Ругани, Кьеллини и Бернардески.
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