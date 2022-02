Жуткий стык. Ведущий хавбек Ювентуса получил двойной перелом костей стопы в матче с Вильярреалом

Хавбек туринского "Ювентуса" и сборной США Уэстон Маккенни получил переломы 2-й и 3-й плюсневых костей левой стопы в первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов против испанского "Вильярреала" (1:1). Главный тренер "Юве" Массимилиано Аллегри подтвердил, что сразу после финального свистка Уэстона доставили в больницу на рентген.

23-летний полузащитник "бьянконери" был заменен на Закарию сразу после единоборства с игроком обороны "Желтой Субмарины" Первисом Эступиньяном, на 81-й минуте встречи.

Juventus confirm Weston McKennie will need a scan on a left-ankle injury.



The American came off 81 minutes into Juventus' draw with Villarreal. pic.twitter.com/yvVDnVekiS