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Жуткий стык. Ведущий хавбек Ювентуса получил двойной перелом костей стопы в матче с Вильярреалом

Лига Чемпионов
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Вернется где-то к маю в лучшем случае

Жуткий стык. Ведущий хавбек Ювентуса получил двойной перелом костей стопы в матче с Вильярреалом

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Хавбек туринского "Ювентуса" и сборной США Уэстон Маккенни получил переломы 2-й и 3-й плюсневых костей левой стопы в первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов против испанского "Вильярреала" (1:1). Главный тренер "Юве" Массимилиано Аллегри подтвердил, что сразу после финального свистка Уэстона доставили в больницу на рентген.

23-летний полузащитник "бьянконери" был заменен на Закарию сразу после единоборства с игроком обороны "Желтой Субмарины" Первисом Эступиньяном, на 81-й минуте встречи.

Как сообщает итальянская пресса, в лучшем случае Маккенни попал в лазарете ориентировочно на 2 месяца. Возможно, что сезон для хавбека уже завершен. Он точно не сыграет в матчах отбора на ЧМ-2022 в составе сборной США. В текущей кампании Уэстон сыграл 28 матчей за клуб во всех турнирах (4 гола). На данный момент у "Ювентуса" травмированы Дибала, Кьеза, Ругани, Кьеллини и Бернардески.

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В статье: Ювентус (Турин) Лига чемпионов Вильярреал Уэстон Маккени
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Источник:
gianlucadimarzio.com

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