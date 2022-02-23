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Теперь понятно, куда он улетел. Украинский боксер Александр Усик посетил матч 1/8 финала ЛЧ

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Какой же он выбрал?

Теперь понятно, куда он улетел. Украинский боксер Александр Усик посетил матч 1/8 финала ЛЧ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Непобежденный украинский боксер-профессионал Александр Усик посетил первый матч 1/8 финала главного клубного европейского турнира между "Челси" и "Лиллем". Поединок состоялся в Лондоне на стадионе "Стэмфорд Бридж" и завершился уверенной победой хозяев (2:0). Боксер поделился фотографиями и видео в своем Instagram.

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Александр находится в Лондоне, где он с командой должен встретиться с Энтони Джошуа для согласования условий реванша британца. Вчера, 22 февраля, некоторые украинские СМИ недоумевали, куда это улетел Усик из Украины на фоне агрессии РФ.

Усик – абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе (2018), чемпион мира по версиям WBA super, WBO, IBF и IBO в тяжелом весе (с 2021).

Теперь понятно, куда он улетел. Украинский боксер Александр Усик посетил матч 1/8 финала ЛЧ - изображение 1

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В статье: Лига чемпионов Челси (Лондон) Александр Усик Лилль
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Комментарии (3)
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Alex_ForzaMilan (Київ)
23.02.2022 в 12:35
Криса, втік з України і нескоро вернеться.
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Віктор Бокасса (Betwmount)
23.02.2022 в 10:08
Там же й фінал відбудеться.
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
23.02.2022 в 10:07
А финал посетишь?
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