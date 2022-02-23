Теперь понятно, куда он улетел. Украинский боксер Александр Усик посетил матч 1/8 финала ЛЧ

Непобежденный украинский боксер-профессионал Александр Усик посетил первый матч 1/8 финала главного клубного европейского турнира между "Челси" и "Лиллем". Поединок состоялся в Лондоне на стадионе "Стэмфорд Бридж" и завершился уверенной победой хозяев (2:0). Боксер поделился фотографиями и видео в своем Instagram.

Александр находится в Лондоне, где он с командой должен встретиться с Энтони Джошуа для согласования условий реванша британца. Вчера, 22 февраля, некоторые украинские СМИ недоумевали, куда это улетел Усик из Украины на фоне агрессии РФ.

Усик – абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе (2018), чемпион мира по версиям WBA super, WBO, IBF и IBO в тяжелом весе (с 2021).