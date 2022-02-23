Бенфика – Аякс. АУДИО онлайн трансляция первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов

Журналисты UA-Футбол прокомментируют первый поединок плей-офф 1/8 финала главного клубного европейского турнира между лиссабонской "Бенфикой" и амстердамским "Аяксом".

Еще в конце прошлого года мы бы с уверенностью сказали, что ожидаем от Романа Яремчука не то что просто выхода на поле, но и много результативных действий. На данный момент украинец не является важной гайкой в механизме проблемной "Бенфики". Навяжут ли хозяева свою игру более сплоченным гостям? В каком сейчас состоянии команда Тен Хага? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в среду, 23 февраля – в 21:55 по киевскому времени.

Комментатор: Сергей Швец

Режиссер трансляции: Александр Рыженко