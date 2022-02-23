Хавертц кивнул головой, Влахович замахнулся на рекорд Коноплянки. Все голы матчей ЛЧ за 22.02

Вчера, 22 февраля, "Челси" справился с "Лиллем" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА (2:0). Также параллельно выясняли отношения "Ювентус" и "Вильярреал" – "Старая синьора" на выезде расписала с "Желтой субмариной" мировую (1:1).

В Лондоне забили Кай Хавертц и Кристиан Пулишич. Немец отличился уже на 8-й минуте встречи после подачи Зиеша с корнера. В свою очередь американец забил благодаря рейду Канте.

В Испании Душан Влахович замахнулся на рекорд Евгения Коноплянки, однако побить достижение украинца форвард так и не сумел. К тому же соперник опечалил серба и его команду – Дани Парехо сравнял счет в результате классной комбинации хозяев.