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Хавертц кивнул головой, Влахович замахнулся на рекорд Коноплянки. Все голы матчей ЛЧ за 22.02

Лига Чемпионов
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Вторник вышел нескучным

Хавертц кивнул головой, Влахович замахнулся на рекорд Коноплянки. Все голы матчей ЛЧ за 22.02

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Вчера, 22 февраля, "Челси" справился с "Лиллем" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА (2:0). Также параллельно выясняли отношения "Ювентус" и "Вильярреал" – "Старая синьора" на выезде расписала с "Желтой субмариной" мировую (1:1).

В Лондоне забили Кай Хавертц и Кристиан Пулишич. Немец отличился уже на 8-й минуте встречи после подачи Зиеша с корнера. В свою очередь американец забил благодаря рейду Канте.

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В Испании Душан Влахович замахнулся на рекорд Евгения Коноплянки, однако побить достижение украинца форвард так и не сумел. К тому же соперник опечалил серба и его команду – Дани Парехо сравнял счет в результате классной комбинации хозяев.

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В статье: Даниэль Парехо Ювентус (Турин) Лига чемпионов Челси (Лондон) Вильярреал Кристиан Пулишич Кай Хавертц Душан Влахович Лилль
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