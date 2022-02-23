Яремчук: Бенфика ставит перед собой только самые высокие цели

Нападающий "Бенфики" и сборной Украины Роман Яремчук высказал свое мнение о групповом этапе Лиги чемпионов.

"У нас с самого начала была задача выйти в следующий этап, потому что "Бенфика" ставит перед собой только самые высокие цели. Понятно, что "Бавария", "Барселона" и "Динамо" - это сильные клубы, и нам было очень сложно. Но я считаю, что мы заслуженно взяли второе место. В частности, мы провели два отличных матча против "Барселоны" и справедливо вышли в плей-офф.

Для меня это не было неожиданностью, потому что у нашей команды большой потенциал. "Бенфика" - очень сильный клуб, в котором выступают отличные футболисты, игроки сборных - Бразилии, Аргентины, Швейцарии, Уругвая. Все наши футболисты очень голодны до побед.