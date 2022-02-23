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Яремчук: Бенфика ставит перед собой только самые высокие цели

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Португальская команда продолжает выступления в Лиге чемпионов

Яремчук: Бенфика ставит перед собой только самые высокие цели

Фото: facebook.com/SLBenfica

Новина українською

Нападающий "Бенфики" и сборной Украины Роман Яремчук высказал свое мнение о групповом этапе Лиги чемпионов.

"У нас с самого начала была задача выйти в следующий этап, потому что "Бенфика" ставит перед собой только самые высокие цели. Понятно, что "Бавария", "Барселона" и "Динамо" - это сильные клубы, и нам было очень сложно. Но я считаю, что мы заслуженно взяли второе место. В частности, мы провели два отличных матча против "Барселоны" и справедливо вышли в плей-офф.

Для меня это не было неожиданностью, потому что у нашей команды большой потенциал. "Бенфика" - очень сильный клуб, в котором выступают отличные футболисты, игроки сборных - Бразилии, Аргентины, Швейцарии, Уругвая. Все наши футболисты очень голодны до побед.

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Что было самым сложным? В первую очередь, играть с "Баварией". Но очень трудно было и против ПСВ в раунде плей-офф. Самым ярким моментом, конечно, стала домашняя победа над "Барселоной" 3:0. Потом мы победили и "Динамо". В целом можно поставить нашей команде большой плюс, ведь мы добились цели и прошли дальше. А я получил много ценного опыта с учетом того, что это моя первая Лига чемпионов", - приводит слова Яремчука официальный сайт УЕФА.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Роман Яремчук
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Источник:
UEFA

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