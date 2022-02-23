Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
МЮ отказался лететь на матч 1/8 финала ЛЧ на борту самолета российского Аэрофлота
Имеют позицию?
Getty Images / Global Images Ukraine
Российская компания "Аэрофлот" является официальным партнером английского клуба "Манчестер Юнайтед". Тем не менее, на матч против мадридского "Атлетико" "красные дьяволы" полетели вместе с другой авиакомпанией.
Как сообщает журналист ESPN Марк Огден, для полета в столицу Испании на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против "матрасников" британцы воспользовались услугами Titan Airways (чартерная авиакомпания Великобритании). Огден подчеркивает, что "МЮ" пока не прекращал сотрудничество с "Аэрофлотом".
Manchester United have chosen not to travel with official airline partner Aeroflot to Madrid today. Continue to be partners with Aeroflot — partnership with airline, not the Russian government — but have instead flown with Titan Airways to Spain…— Mark Ogden (@MarkOgden_) February 22, 2022
Напомним, поединок между "Атлетико" и "Манчестер Юнайтед" состоится в Мадриде сегодня, 23 февраля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени. Сайт UA-Футбол будет осуществлять аудио трансляцию матча.
Популярное сейчас
- ЛНЗ разгромил датчан, Любомир обыграл Мункач. Все спарринги клубов Второй лиги
- Шахтер впервые за последние шесть лет вылетел из топ-20 клубного рейтинга
- США ввели санкции против московского ЦСКА
- СМИ: УЕФА может отобрать у Санкт-Петербурга финал Лиги чемпионов из-за действий Путина
- Красотка дня. Очаровательная вторая половинка одной из звезд Реала. ФОТО
- Как живет Винисиус Жуниор: Биография, дом, девушка, зарплата, авто, благотворительность - ВИДЕО