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МЮ отказался лететь на матч 1/8 финала ЛЧ на борту самолета российского Аэрофлота

Лига Чемпионов
(2 голосов)

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МЮ отказался лететь на матч 1/8 финала ЛЧ на борту самолета российского Аэрофлота

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Российская компания "Аэрофлот" является официальным партнером английского клуба "Манчестер Юнайтед". Тем не менее, на матч против мадридского "Атлетико" "красные дьяволы" полетели вместе с другой авиакомпанией.

Как сообщает журналист ESPN Марк Огден, для полета в столицу Испании на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против "матрасников" британцы воспользовались услугами Titan Airways (чартерная авиакомпания Великобритании). Огден подчеркивает, что "МЮ" пока не прекращал сотрудничество с "Аэрофлотом".

Напомним, поединок между "Атлетико" и "Манчестер Юнайтед" состоится в Мадриде сегодня, 23 февраля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени. Сайт UA-Футбол будет осуществлять аудио трансляцию матча.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Лига чемпионов Аэрофлот Манчестер Юнайтед война с Россией
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Комментарии (7)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
23.02.2022 в 12:31
Все це ще незрозуміло по якій причині! Не потрібно таких писанин!
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0
-3
Olegyurchak (Хмельницький )
23.02.2022 в 12:33
Все прекрасно зрозуміло. Ніхто не хоче зв'язуватися зі світовими агрессивними ізгоями.
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+2
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
23.02.2022 в 12:39
особенно уефа!)))))
0
0
Будєм разбіратся (Київ)
23.02.2022 в 12:26
Будь-яка асоціація з Росією стає неприйнятною для цивілізованого суспільства.
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+3
0
avatar
uprise (Минск)
23.02.2022 в 12:13
Молодцы, теперь откажитесь от «Газпром Маркетинг энд Трейдинг» (ГМиТ)!Компания «Газпром Маркетинг энд Трейдинг» была образована в Лондоне в мае 1999 г. под названием «Газпром ЮКей Трейдинг» для оптимизации использования мощностей в связывающем Великобританию с европейским континентом газопроводе «Интерконнектор», акционером которого ПАО «Газпром» выступало с 1994 г., и развития торговой деятельности на либерализованных рынках Европы. Главные направления деятельности компании на сегодняшний день: размещение физических объемов российского газа на торговых площадках Западной Европы; трейдинг газом, электроэнергией, нефтью и нефтепродуктами на основных торговых площадках Европы; продажи газа и электроэнергии конечным потребителям в Великобритании, Франции, Германии и Нидерландах, развитие деятельности по торговле СПГ на рынках Атлантического и Тихоокеанского бассейнов. Компания также развивает деятельность в сфере торговли квотами на выбросы и другими продуктами, направленными на защиту окружающей среды. В рамках управления портфелем газа в объеме более 320 млрд куб. м в год ГМиТ осуществляет собственное бронирование мощностей транспорта и ПХГ, а также проводит своповые (разменные) операции. Это позволяет эффективно оптимизировать продуктовый портфель, а также извлекать дополнительный доход от ценовой разницы между различными европейскими рынками и периодами поставки.
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0
-5
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
23.02.2022 в 12:22
Не переживай, лапоть, откажутся. С лишнехромосомными уродами цивилизованный мир дело иметь не хочет. Пусть вата в своём болоте копошится
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+4
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
23.02.2022 в 12:36
Багато тексту, бо підгорає. Коротко. Великобританія --- перша в Європі по видобутку нафти та газу. В разі чого --- себе точно забезпечать.
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+1
0


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