МЮ отказался лететь на матч 1/8 финала ЛЧ на борту самолета российского Аэрофлота

Российская компания "Аэрофлот" является официальным партнером английского клуба "Манчестер Юнайтед". Тем не менее, на матч против мадридского "Атлетико" "красные дьяволы" полетели вместе с другой авиакомпанией.

Как сообщает журналист ESPN Марк Огден, для полета в столицу Испании на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против "матрасников" британцы воспользовались услугами Titan Airways (чартерная авиакомпания Великобритании). Огден подчеркивает, что "МЮ" пока не прекращал сотрудничество с "Аэрофлотом".

Manchester United have chosen not to travel with official airline partner Aeroflot to Madrid today. Continue to be partners with Aeroflot — partnership with airline, not the Russian government — but have instead flown with Titan Airways to Spain…