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Томас Тухель – об игре Канте и Хавертца, ситуации с Ромелу Лукаку и повреждениях игроков Челси
Менеджер все прокомментировал
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Челси" Томас Тухель высказался после домашней победы над "Лиллем" в рамках 1-го поединка 1/8 финала Лиги чемпионов против французского "Лилля" (2:0). Цитирует немецкого специалиста пресс-служба лондонцев.
"После травмы у Канте были определенные проблемы с физическими кондициями и способностью поддерживать темп матча, однако после нескольких пропущенных поединков он смог вернуться на прежний высочайший уровень. Он повлиял на итог матча с "Лиллем".
"Временами мы демонстрировали очень сильный футбол, как, к примеру, в первые 10 минут, но все же у нас были периоды, когда мы выпадали из игры, не контролировали ее. Мы слишком легко теряли мяч, действовали недостаточно гибко и принимали неверные решения, но после этого вновь выдавали хорошие отрезки".
"Я доволен игрой Кая. В последние недели он демонстрирует очень хороший футбол. Хавертц продолжает расти и проделывает огромный объем работы для этого. Он показывает невероятную работоспособность, закрывает обширные зоны на поле. В этом матче мы сделали акцент на интенсивной скоростной игре, большом объеме работы с мячом и без него, а также активном командном взаимодействии, чего Лукаку в последних играх немного не хватало. Именно это я имел в виду, когда говорил об усталости Ромелу. Бельгиец устал не только психологически, но и физически, и я понимаю это. У Лукаку есть все шансы сыграть против "Ливерпуля".
"На данный момент я не знаю, насколько серьезны повреждения Зиеша и Ковачича. Нужно было заменить Матео раньше, возможно, еще в перерыве, это позволило бы нам сэкономить одну замену. Момент с повреждением Хакима я не видел, пока я не обсуждал с врачами его состояние. Мы сталкиваемся с подобными ситуациями на протяжении всего сезона, проводя замены из-за травм вместо тактических перестановок".
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