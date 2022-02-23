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Безумный рекорд Коноплянки в ЛЧ, который вчера едва не побил Душан Влахович

Лига Чемпионов
(2 голосов)

Украинец удерживает его уже более шести лет

Безумный рекорд Коноплянки в ЛЧ, который вчера едва не побил Душан Влахович

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинский вингер Евгений Коноплянка в своей карьере забил всего три гола в Лиге чемпионов. Но это не помешало ему установить рекорд, который держится уже больше шести лет. Замахнуться на новый 22 февраля попробовал звездный новичок Ювентуса Душан Влахович. Но не смог. О чем идет речь? Смотрите в нашем видео

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В статье: Евгений Коноплянка Ювентус (Турин) Севилья Душан Влахович Подкасты UA-Футбол
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