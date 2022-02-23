  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Не окончательное решение. УЕФА официально перенес матч ЮЛЧ Динамо - Спортинг на 9 марта
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Не окончательное решение. УЕФА официально перенес матч ЮЛЧ Динамо - Спортинг на 9 марта

Лига Чемпионов
Обновлено
(1 голосов)

Пока что сдвинули на неделю

Не окончательное решение. УЕФА официально перенес матч ЮЛЧ Динамо - Спортинг на 9 марта

fcdynamo.com

Новина українською

Изменилась дата проведения матча 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА, в котором киевское "Динамо" будет принимать лиссабонский "Спортинг".

Изначально планировалось, что игра состоится 2 марта, но УЕФА назначил новую дату поединка – среда, 9 марта. Время начала и место проведения игры пока остаются неизменными – матч начнется в 17.00 на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского. Об этом сообщает пресс-служба киевского клуба.

Отмечается, что учитывая ситуацию в Украине, дата, время и место проведения игры пока не являются окончательными. УЕФА будет продолжать следить за развитием событий в нашем государстве и оставляет за собой право принять окончательное решение в начале следующей недели, о чем будет сообщено дополнительно.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Спортинг (Лиссабон) Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
fato47
23.02.2022 в 18:37
vp tennis com(ввести в гугл) - Бесплатные про-гнозы для новых пользователей(до конца акции 4 дня). Инсайдерская информация от первоисточника. Заходим и забираем пока есть такая возможность
Ответить
0
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
23.02.2022 в 18:06
Якщо не выходить у нас, через ковід, або ще щось, то технарь, але якщо це клубам з Євросоюзу, то можуть перенести, відмінити, або наш клуб забанити.....
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...