Не окончательное решение. УЕФА официально перенес матч ЮЛЧ Динамо - Спортинг на 9 марта

Изменилась дата проведения матча 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА, в котором киевское " Динамо " будет принимать лиссабонский "Спортинг".

Изначально планировалось, что игра состоится 2 марта, но УЕФА назначил новую дату поединка – среда, 9 марта. Время начала и место проведения игры пока остаются неизменными – матч начнется в 17.00 на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского. Об этом сообщает пресс-служба киевского клуба.

Отмечается, что учитывая ситуацию в Украине, дата, время и место проведения игры пока не являются окончательными. УЕФА будет продолжать следить за развитием событий в нашем государстве и оставляет за собой право принять окончательное решение в начале следующей недели, о чем будет сообщено дополнительно.