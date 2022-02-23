Атлетико - МЮ: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Действующий чемпион Испании, "Атлетико", в текущем чемпионате ведёт битву хотя бы за попадание в зону ЛЧ на следующий сезон. У "Манчестер Юнайтед" задачи схожие, разве что в прошлом розыгрыше АПЛ "дьяволы" не были первыми. В таком случае возможный успех в ЛЧ для обоих приобретает очень важное значение . Чья же возьмёт?

Лига чемпионов. 1/8 финала. Первый матч

23 февраля. Начало в 22:00

"Атлетико" - "Манчестер Юнайтед"

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