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Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Атлетико - МЮ: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Лига Чемпионов
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Атлетико - МЮ: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Действующий чемпион Испании, "Атлетико", в текущем чемпионате ведёт битву хотя бы за попадание в зону ЛЧ на следующий сезон. У "Манчестер Юнайтед" задачи схожие, разве что в прошлом розыгрыше АПЛ "дьяволы" не были первыми. В таком случае возможный успех в ЛЧ для обоих приобретает очень важное значение. Чья же возьмёт?

Лига чемпионов. 1/8 финала. Первый матч
23 февраля. Начало в 22:00
"Атлетико" - "Манчестер Юнайтед"

Если у вас не видно плеер выше, нажмите здесь.

Трансляция этого и других матчей доступна, если вы является пользователем сервиса MEGOGO и у вас есть подписка "Максимальная" или "Спорт". Если вы уже залогинены на MEGOGO, повторно вводить свой пароль не нужно.

При этом вы можете оформить подписку, зарегистрировавшись на MEGOGO сразу через плеер. Первые 30 дней подписки "Максимальная" будут стоить всего 29 гривен, далее – 299 грн в месяц. Подписка "Спорт" - 199 грн в месяц.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Манчестер Юнайтед
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