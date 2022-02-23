Стало известно, какие премиальные получат игроки Динамо U19 за победу над Депортиво

Юношеская команда киевского " Динамо " в 1/16 финала Юношеской Лиги УЕФА обыграла испанский "Депортиво" на его поле, одержав победу в серии пенальти.

По информации Meta-ratings, президент столичного клуба Игорь Суркис премирует команду за удачное выступление на европейской арене. Ожидается, что премия на всю команду составит в пределах 50 тысяч евро.

Напомним, что в следующем раунде турнира подопечные Игоря Костюка встретятся с португальским "Спортингом". Предварительным решением УЕФА матч был перенесен со второго марта на девятое марта и должен состояться в Киеве.