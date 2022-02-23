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Стало известно, какие премиальные получат игроки Динамо U19 за победу над Депортиво
Игорь Суркис выпишет премию
fcdynamo.com
Юношеская команда киевского "
По информации Meta-ratings, президент столичного клуба Игорь Суркис премирует команду за удачное выступление на европейской арене. Ожидается, что премия на всю команду составит в пределах 50 тысяч евро.
Напомним, что в следующем раунде турнира подопечные Игоря Костюка встретятся с португальским "Спортингом". Предварительным решением УЕФА матч был перенесен со второго марта на девятое марта и должен состояться в Киеве.
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