  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Атлетико – Манчестер Юнайтед 1:0. Жоау Феликс забивает быстрый мяч – Видео голов и обзор матча (обновляется)
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Атлетико – Манчестер Юнайтед 1:0. Жоау Феликс забивает быстрый мяч – Видео голов и обзор матча (обновляется)

Лига Чемпионов
(1 голосов)

"Индейцы" шокировали МЮ

Атлетико – Манчестер Юнайтед 1:0. Жоау Феликс забивает быстрый мяч – Видео голов и обзор матча (обновляется)

Фото: twitter.com/Atleti

Новина українською

"Атлетико Мадрид" принимает "Манчестер Юнайтед" в рамках матча 1/8 финала Лиги чемпионов.

7' Ренан Лоди исполнил мастерский навес в штрафную, а Жоау Феликс нанес точный удар в левый угол ворот – 1:0.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Атлетико (Мадрид) Манчестер Юнайтед Жоау Феликс
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...