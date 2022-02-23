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Атлетико – Манчестер Юнайтед 1:0. Жоау Феликс забивает быстрый мяч – Видео голов и обзор матча (обновляется)
"Индейцы" шокировали МЮ
Фото: twitter.com/Atleti
"Атлетико Мадрид" принимает "Манчестер Юнайтед" в рамках матча 1/8 финала Лиги чемпионов.
7' Ренан Лоди исполнил мастерский навес в штрафную, а Жоау Феликс нанес точный удар в левый угол ворот – 1:0.
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