ЛЧ. Атлетико - МЮ 1:1. По одному достойному тайму от каждого

"Атлетико" переживает серьезный кризис в Ла Лиге, но, как оказалось, даже в нынешнем состоянии достаточно силен, чтобы ни в чем не уступить "МЮ".

У англичан за весь первый тайм не было ни единого удара в створ ворот, ни момента, ничего. Они больше владели мячом, но это был контроль ради контроля. Погба, Роналду, Санчо, Рашфорд - в равной мере провалились все.

"Атлетико", как в лучшие годы, брал свое напором и старательностью. Тем более, сработал блицкриг - уже на 7-й минуте Жоау Феликс забил головой в красивом прыжке.

0 - Manchester United have failed to make a single touch in the opposition box in the first half of a Champions League game for the first time since at least 2005/06. Vigilance. pic.twitter.com/KF8CARcVaW — OptaJose (@OptaJose) February 23, 2022

Дальше уже можно было играть на контратаках, и "Матрасники" так и делали. Не сказать, что каждая их акция была опасной, но еще на один мяч команда Диего Симеоне наиграла - увы, Шиме Врсалько с нескольких метров попал в перекладину.

"МЮ" попал в игру только после перерыва - то ли разговор с Рангником возымел действие, то ли "Атлетико" помог, сев глубже к своим воротам. Зачем Симеоне так решил - загадка. Былого цемента в защите у него давно нет. 2:4 с "Барсой", 4:3 с "Хетафе", 3:2 с "Валенсией" - помните же, да?

Вот и сегодня тоже "Атлетико" пропустил после первой же приличной атаки "МЮ" - Бруну дал вертикальный пас, Хименес потерял позицию, а 18-летний Эланга катнул мяч мимо Облака. Вот оно, настоящее и будущее "МЮ"! Роналду? Ну чисто Месси в матче с "Реалом" - все мимо, невпопад и как-то даже карикатурно.

0 - Cristiano Ronaldo ???????? has failed to score, assist or record a win in his four games against Atlético de Madrid at the Wanda Metropolitano in all competitions (D3 L1). Neutralised. pic.twitter.com/EVkWYc72Q4 — OptaJose (@OptaJose) February 23, 2022

Гризманн мог еще раз все перевернуть и вырвать для "Атлетико" победу в концовке, но, как и Врсалько, попал в перекладину - "МЮ" сегодня еще и везло.

Интересно, на "Олд Траффорд" будет так же? Вторая серия противостояния пройдет 15 марта, и это будет очень интригующе, ведь пока здесь ясно лишь одно - на 90 качественных минут не хватает ни тех, ни других.

1/8 финала ЛЧ. Мадрид. "Ванда Метрополитано"

"Атлетико" - "Манчестер Юнайтед" - 1:1

Гол: Феликс, 7 - Эланга, 80

"Атлетико": Облак - Савич, Хименес, Рейнилду - Врсалько, Льоренте, Кондогбья, Эррера, Ренан Лоди (Лемар, 76) - Корреа, Жоау Феликс (Гризманн, 76)

"Манчестер Юнайтед": де Хеа - Линделеф (Уан-Биссака, 66), Варан, Магуайр, Шоу (Теллес, 67) - Фред, Погба (Матич, 66) - Рашфорд (Эланга, 75), Бруну, Санчо (Лингард, 82) - Роналду

Предупреждения: Эррера, 45+1, Рейнилду, 63, Льоренте, 77, Хименес, 78 - Шоу, 50, Линделеф, 60, Рашфорд, 65, Фред, 74, Теллес, 83