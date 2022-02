ЛЧ. Атлетико - МЮ 1:1. По одному достойному тайму от каждого

"Атлетико" переживает серьезный кризис в Ла Лиге, но, как оказалось, даже в нынешнем состоянии достаточно силен, чтобы ни в чем не уступить "МЮ".

У англичан за весь первый тайм не было ни единого удара в створ ворот, ни момента, ничего. Они больше владели мячом, но это был контроль ради контроля. Погба, Роналду, Санчо, Рашфорд - в равной мере провалились все.

"Атлетико", как в лучшие годы, брал свое напором и старательностью. Тем более, сработал блицкриг - уже на 7-й минуте Жоау Феликс забил головой в красивом прыжке.

0 - Manchester United have failed to make a single touch in the opposition box in the first half of a Champions League game for the first time since at least 2005/06. Vigilance. pic.twitter.com/KF8CARcVaW