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УЕФА рассматривает альтернативные стадионы для проведения финала Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
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(1 голосов)

Среди претендентов Рим, Мюнхен, Париж, Амстердам и Барселона

УЕФА рассматривает альтернативные стадионы для проведения финала Лиги чемпионов

Фото: twitter.com/fczenit_en/

Новина українською

УЕФА работает над вариантами переноса финала Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга, сообщает ESPN. При дальнейшей эскалации конфликта, вероятность переноса высока.

Сообщается, что УЕФА планирует сотрудничать с Евросоюзом и придерживаться санкций, которые будут наложены на Российскую Федерацию.

Также известно, что "Уэмбли" УЕФА не рассматривает, так как в эти же сроки стадион принимает решающие матчи АПЛ. Также в Лондоне уже запланировано проведение финала Лиги чемпионов в 2024 году.

В числе возможных вариантов называются стадионы в Риме, Мюнхене, Париже, Амстердаме и Барселоне.

Напомним, что ранее ряд европейских, а также британских политиков, футбольных и спортивных деятелей заявили о необходимости переноса финала Лиги чемпионов этого сезона из Санкт-Петербурга.

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В статье: УЕФА Роман Яремчук война с Россией
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Источник:
espn.com

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Комментарии (1)
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Цап-царап (Харків)
24.02.2022 в 01:43
А Газпром одобряет?
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