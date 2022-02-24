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УЕФА рассматривает альтернативные стадионы для проведения финала Лиги чемпионов
Среди претендентов Рим, Мюнхен, Париж, Амстердам и Барселона
Фото: twitter.com/fczenit_en/
УЕФА работает над вариантами переноса финала Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга, сообщает ESPN. При дальнейшей эскалации конфликта, вероятность переноса высока.
Сообщается, что УЕФА планирует сотрудничать с Евросоюзом и придерживаться санкций, которые будут наложены на Российскую Федерацию.
Также известно, что "Уэмбли" УЕФА не рассматривает, так как в эти же сроки стадион принимает решающие матчи АПЛ. Также в Лондоне уже запланировано проведение финала Лиги чемпионов в 2024 году.
В числе возможных вариантов называются стадионы в Риме, Мюнхене, Париже, Амстердаме и Барселоне.
Напомним, что ранее ряд европейских, а также британских политиков, футбольных и спортивных деятелей заявили о необходимости переноса финала Лиги чемпионов этого сезона из Санкт-Петербурга.
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