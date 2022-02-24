УЕФА рассматривает альтернативные стадионы для проведения финала Лиги чемпионов

УЕФА работает над вариантами переноса финала Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга, сообщает ESPN. При дальнейшей эскалации конфликта, вероятность переноса высока.

Сообщается, что УЕФА планирует сотрудничать с Евросоюзом и придерживаться санкций, которые будут наложены на Российскую Федерацию.

Также известно, что "Уэмбли" УЕФА не рассматривает, так как в эти же сроки стадион принимает решающие матчи АПЛ. Также в Лондоне уже запланировано проведение финала Лиги чемпионов в 2024 году.

В числе возможных вариантов называются стадионы в Риме, Мюнхене, Париже, Амстердаме и Барселоне.

Напомним, что ранее ряд европейских, а также британских политиков, футбольных и спортивных деятелей заявили о необходимости переноса финала Лиги чемпионов этого сезона из Санкт-Петербурга.