Яремчук - один из лучших игроков Бенфики в матче с Аяксом

В рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов "Бенфика" на своем поле сыграла вничью с "Аяксом" (2:2).

Украинский форвард "орлов" Роман Яремчук вышел на замену во втором тайме и сравнял счет на 72-й минуте. Стоит добавить, что украинец сделал 11 касаний, 2 удара (100% точности), 3 передачи (100%), 1 попытка дриблинга (0%) и 1 потеря мяча.

Платформа WhoScored оценила украинца в 6.9 баллов (это третья оценка в команде). От SofaScore Яремчук получил 7.2 балла - меньше, чем у Влаходимоса (7.4), но наравне с 2-м показателем Алекса Гримальдо.

В нынешнем сезоне Яремчук провел за "Бенфику" 32 матча во всех турнирах, в которых забил 8 мячей и выполнил 6 результативных передач.

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Скриншот: WhoScored