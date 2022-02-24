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Яремчук - один из лучших игроков Бенфики в матче с Аяксом

Лига Чемпионов
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Роман помог своей команде избежать поражения

Яремчук - один из лучших игроков Бенфики в матче с Аяксом

Фото: Benfica SL

Новина українською

В рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов "Бенфика" на своем поле сыграла вничью с "Аяксом" (2:2).

Украинский форвард "орлов" Роман Яремчук вышел на замену во втором тайме и сравнял счет на 72-й минуте. Стоит добавить, что украинец сделал 11 касаний, 2 удара (100% точности), 3 передачи (100%), 1 попытка дриблинга (0%) и 1 потеря мяча.

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Платформа WhoScored оценила украинца в 6.9 баллов (это третья оценка в команде). От SofaScore Яремчук получил 7.2 балла - меньше, чем у Влаходимоса (7.4), но наравне с 2-м показателем Алекса Гримальдо.

В нынешнем сезоне Яремчук провел за "Бенфику" 32 матча во всех турнирах, в которых забил 8 мячей и выполнил 6 результативных передач.

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Яремчук - один из лучших игроков Бенфики в матче с Аяксом - изображение 1
Скриншот: WhoScored
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В статье: Аякс (Амстердам) Бенфика (Лиссабон) Роман Яремчук
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Источник:
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