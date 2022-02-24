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Рангник: До сих пор не могу поверить в то, во что сыграл МЮ в 1-м тайме матча с Атлетико
Ральф на связи
Getty Images / Global Images Ukraine
Временный менеджер "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник прокомментировал плохое выступление своей команды в первом тайме матча 1/8 финала ЛЧ против "Атлетико". Напомним, "красные дьяволы" расписали паритет с "матрасниками" (1:1), хотя уступали в счете вплоть до 80-й минуты.
"Не знаю, спас ли я матч заменами, но после игры в первом тайме все могло стать исключительно лучше. В то, во что мы сыграли в первом тайме, я до сих пор не могу поверить. Мы играли без уверенности, без агрессии".
"Во втором тайме мы выступили лучше, больше владели мячом в важных зонах, и если бы мы сыграли еще 10 минут, то могли бы выиграть поединок. Эланга? Абсолютно удовольствие наблюдать за его игрой".
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