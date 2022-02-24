Рангник: До сих пор не могу поверить в то, во что сыграл МЮ в 1-м тайме матча с Атлетико

Временный менеджер "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник прокомментировал плохое выступление своей команды в первом тайме матча 1/8 финала ЛЧ против "Атлетико". Напомним, "красные дьяволы" расписали паритет с "матрасниками" (1:1), хотя уступали в счете вплоть до 80-й минуты.

"Не знаю, спас ли я матч заменами, но после игры в первом тайме все могло стать исключительно лучше. В то, во что мы сыграли в первом тайме, я до сих пор не могу поверить. Мы играли без уверенности, без агрессии".