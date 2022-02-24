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Роналду – после ничьи с Атлетико: Приятно вернуться в город, который я научился называть своим домом
Криштиану on fire
Getty Images / Global Images Ukraine
Португальский нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду опубликовал пост в Instagram после гостевого первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с мадридским "Атлетико" (1:1).
"Всегда приятно вернуться в Мадрид, в один из немногих городов мира, который я научился называть своим домом. Отличные чувства, отличные игроки, отличная игра, это Лига чемпионов! Мать всех клубных соревнований! "Олд Траффорд" есть и всегда будет Театром Мечты".
"И последнее, но не менее важное: спасибо нашим замечательным поклонникам! Ваше присутствие делает нас сильнее, и вместе мы пойдем вперед! Вперед, дьяволы!"
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