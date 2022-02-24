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"Готовы протянуть руку украинскому народу". УЕФА рассмотрит вопрос об исключении клубов из-за поребрика из еврокубков
Они там всё равно никому не нужны
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Исполнительный комитет УЕФА рассмотрит вопрос об исключении российских клубов из еврокубков. Об этом сообщает ESPN со ссылкой на свои источники.
Власти кремля сейчас попали под серьёзное давление из-за нападения на Украину. Поэтому помимо переноса ближайшего финала Лиги чемпионов из россии завтра в УЕФА также будет подниматься вопрос о полной изоляции российских клубов от еврокубков.
"УЕФА разделяет обеспокоенность европейского сообщества ситуацией с безопастностью, которая развивается в Европе и осуждает военное вторжение на территорию Украины. УЕФА работает над популяризацией футбола в соответствии с общеевропейскими ценностями: мир, уважение прав человека в духе Олимпийской хартии. Мы по-прежнему солидарны с футбольным сообществом и готовы протянуть руку украинскому народу. Мы подходим к этой ситуации со всей серьёзностью и безотлагательностью. Решения будут приняты Исполкомом УЕФА и объявлены завтра", - говорится в заявлении УЕФА.
Напомним, сегодня 24 февраля россия вероломно напала на Украину, нанеся ракетные удары по многим городам страны, в том числе и по Киеву. В настоящее время российские войска вторглись на территорию Украины с Севера, Юга и Востока. Вооруженные силы Украины дают ожесточенный отпор, противник несет значительные потери.
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