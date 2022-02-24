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"Готовы протянуть руку украинскому народу". УЕФА рассмотрит вопрос об исключении клубов из-за поребрика из еврокубков

Лига Чемпионов
(2 голосов)

Они там всё равно никому не нужны

"Готовы протянуть руку украинскому народу". УЕФА рассмотрит вопрос об исключении клубов из-за поребрика из еврокубков

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

Исполнительный комитет УЕФА рассмотрит вопрос об исключении российских клубов из еврокубков. Об этом сообщает ESPN со ссылкой на свои источники.

Власти кремля сейчас попали под серьёзное давление из-за нападения на Украину. Поэтому помимо переноса ближайшего финала Лиги чемпионов из россии завтра в УЕФА также будет подниматься вопрос о полной изоляции российских клубов от еврокубков.

"УЕФА разделяет обеспокоенность европейского сообщества ситуацией с безопастностью, которая развивается в Европе и осуждает военное вторжение на территорию Украины. УЕФА работает над популяризацией футбола в соответствии с общеевропейскими ценностями: мир, уважение прав человека в духе Олимпийской хартии. Мы по-прежнему солидарны с футбольным сообществом и готовы протянуть руку украинскому народу. Мы подходим к этой ситуации со всей серьёзностью и безотлагательностью. Решения будут приняты Исполкомом УЕФА и объявлены завтра", - говорится в заявлении УЕФА.

Напомним, сегодня 24 февраля россия вероломно напала на Украину, нанеся ракетные удары по многим городам страны, в том числе и по Киеву. В настоящее время российские войска вторглись на территорию Украины с Севера, Юга и Востока. Вооруженные силы Украины дают ожесточенный отпор, противник несет значительные потери.

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