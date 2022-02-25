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Официально: УЕФА перенесла финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга
В другую столицу, европейскую
Getty Images / Global Images Ukraine
УЕФА перенесла финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга. Решающий матч главного клубного европейского турнира в текущем сезоне состоится в Париже, столице Франции.
Breaking: Paris replaces St Petersburg as Champions League final host— Rob Harris (@RobHarris) February 25, 2022
Исполнительный комитет УЕФА провел внеочередное заседание в связи с войной рф и Украины. Чиновники решили перенести финал ЛЧ из Санкт-Петербурга на стадион "Стад де Франс" в Сен-Дени. Игра состоится, как и было запланировано, в субботу, 28 мая.
В УЕФА выражают свою благодарность и признательность президенту Французской Республики Эммануэлю Макрону.
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