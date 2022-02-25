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Официально: УЕФА перенесла финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга

Лига Чемпионов
Обновлено
(4 голосов)

В другую столицу, европейскую

Официально: УЕФА перенесла финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

УЕФА перенесла финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга. Решающий матч главного клубного европейского турнира в текущем сезоне состоится в Париже, столице Франции.

Исполнительный комитет УЕФА провел внеочередное заседание в связи с войной рф и Украины. Чиновники решили перенести финал ЛЧ из Санкт-Петербурга на стадион "Стад де Франс" в Сен-Дени. Игра состоится, как и было запланировано, в субботу, 28 мая.

В УЕФА выражают свою благодарность и признательность президенту Французской Республики Эммануэлю Макрону.

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В статье: Лига чемпионов финал Лиги Чемпионов война с Россией
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Источник:
uefa.com

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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
25.02.2022 в 12:14
Накінець то!!!!!
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