Официально: УЕФА перенесла финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга

УЕФА перенесла финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга. Решающий матч главного клубного европейского турнира в текущем сезоне состоится в Париже, столице Франции.

Breaking: Paris replaces St Petersburg as Champions League final host — Rob Harris (@RobHarris) February 25, 2022

Исполнительный комитет УЕФА провел внеочередное заседание в связи с войной рф и Украины. Чиновники решили перенести финал ЛЧ из Санкт-Петербурга на стадион "Стад де Франс" в Сен-Дени. Игра состоится, как и было запланировано, в субботу, 28 мая.

В УЕФА выражают свою благодарность и признательность президенту Французской Республики Эммануэлю Макрону.