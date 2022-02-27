УЕФА собирается исключить российские клубы и сборную из европейских турниров

УЕФА в пятницу перенесла финал Лиги Чемпионов этого сезона из Санкт-Петербурга в Париж, а также приняла решение расторгнуть контракт с Газпромом – спонсором турнира. Также было принято решение о перенесении всех матчей страны-агрессора из России на нейтральную территорию.

Однако, по информации Meczyki, на совещании в понедельник организация усилит санкции в отношении российских клубов, из-за продолжающейся агрессии страны против Украины. Сборной России, а также всем клубам страны запретят принимать участие в европейских соревнованиях. Это коснется московского "Спартака", который планировал сыграть с "РБ Лейпциг" в плей-офф Лиги Европы.

Вице-президент УЕФА Збигнев Бонек, также занимающий должность почетного президента Польской Футбольной Ассоциации, с самого начала продвигал жесткие меры в отношении российских клубов и сборной. Его влияние сыграет решающую роль в этом решении.