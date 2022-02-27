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УЕФА собирается исключить российские клубы и сборную из европейских турниров

Лига Чемпионов
(3 голосов)

Усиление санкций

УЕФА собирается исключить российские клубы и сборную из европейских турниров

Фото: UEFA.com

UA-Футбол
Новина українською

УЕФА в пятницу перенесла финал Лиги Чемпионов этого сезона из Санкт-Петербурга в Париж, а также приняла решение расторгнуть контракт с Газпромом – спонсором турнира. Также было принято решение о перенесении всех матчей страны-агрессора из России на нейтральную территорию.

Однако, по информации Meczyki, на совещании в понедельник организация усилит санкции в отношении российских клубов, из-за продолжающейся агрессии страны против Украины. Сборной России, а также всем клубам страны запретят принимать участие в европейских соревнованиях. Это коснется московского "Спартака", который планировал сыграть с "РБ Лейпциг" в плей-офф Лиги Европы.

Вице-президент УЕФА Збигнев Бонек, также занимающий должность почетного президента Польской Футбольной Ассоциации, с самого начала продвигал жесткие меры в отношении российских клубов и сборной. Его влияние сыграет решающую роль в этом решении.

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В статье: УЕФА Збигнев Бонек война с Россией
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Комментарии (5)
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Іван С (Луцьк)
27.02.2022 в 20:01
Я переживаю, щоб не клімануло йому. В нього багато ядерних ракет.
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2.dc (Николаев)
27.02.2022 в 19:55
Сложнёхонькая дилема - либо выгонять сразу, либо сразу в финал. С белорусами - та ещё интрига, похоже больше и не сыскать соперников ...
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0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
27.02.2022 в 19:53
Негайно!!!!
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+1
0
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ФутбольнийГеній (Рівне)
27.02.2022 в 19:52
Нехай орки в Азію заявляються
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+1
0
Черноморчик (Одесса )
27.02.2022 в 19:38
О поляки от них тоже настрадались . Давить их надо по всем фронтам. Военным экономическим политическим спортивным .
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+2
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