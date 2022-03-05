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Црвена Звезда не намерена разрывать спонсорский контракт с Газпромом
Мерзкое решение мерзкого руководителя
Фото: Futbolgrad
Директор сербского клуба "Црвена Звезда" Звездан Терзич заявил, что команда не собирается расторгать контракт с российским спонсором "Газпромом":
"Мы не получали запроса от УЕФА убрать логотип "Газпрома" с формы, и я надеюсь, что этого не случится. Это будет сумасшедшим требованием".
Ранее УЕФА разорвал спонсорский контракт с "Газпромом", также поступил и немецкий клуб "Шальке 04". Финал Лиги Чемпионов УЕФА был перенесен из Санкт-Петербурга в Париж.
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Комментарии (1)
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Sessinjo (Мукачево)
05.03.2022 в 17:14
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