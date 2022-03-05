Црвена Звезда не намерена разрывать спонсорский контракт с Газпромом

Директор сербского клуба "Црвена Звезда" Звездан Терзич заявил, что команда не собирается расторгать контракт с российским спонсором "Газпромом":

"Мы не получали запроса от УЕФА убрать логотип "Газпрома" с формы, и я надеюсь, что этого не случится. Это будет сумасшедшим требованием".

Ранее УЕФА разорвал спонсорский контракт с "Газпромом", также поступил и немецкий клуб "Шальке 04". Финал Лиги Чемпионов УЕФА был перенесен из Санкт-Петербурга в Париж.