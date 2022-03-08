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ПСЖ объявил заявку на ответный матч 1/8 финала ЛЧ против Реала
Стало известно, кто отправился в Мадрид
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: ANP Sport
"Пари Сен-Жермен" опубликовал список футболистов, которые отправились на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского "Реала".
Главный тренер "парижан" Маурисио Почеттино заявил на эту встречу 24 игрока:
Навас, Хакими, Кимпембе, Маркиньос, Верратти, Мбаппе, Паредес, Икарди, Неймар, Ди Мария, Данилу, Дагба, Вейналдум, Диалло, Дракслер, Керер, Нуну Мендеш, Гейе, Дина Эбимбе, Месси, Симонс, Мишу, Доннаррумма, Летелье.
????????️ Le groupe parisien pour le déplacement à Madrid ! #RMPSG— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) March 8, 2022
Сообщается, что в игре не сможет принять участие защитник Серхио Рамос, однако он отправится вместе с командой в Мадрид.
Напомним, первый поединок прошел в Париже и завершился в пользу хозяев со счетом 1:0. Единственный мяч забил Мбаппе. Ответная игра между командами состоится уже завтра, 9 марта и начнется в в 22:00.
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