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ПСЖ объявил заявку на ответный матч 1/8 финала ЛЧ против Реала

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Стало известно, кто отправился в Мадрид

ПСЖ объявил заявку на ответный матч 1/8 финала ЛЧ против Реала

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: ANP Sport

Новина українською

"Пари Сен-Жермен" опубликовал список футболистов, которые отправились на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского "Реала".

Главный тренер "парижан" Маурисио Почеттино заявил на эту встречу 24 игрока:

Навас, Хакими, Кимпембе, Маркиньос, Верратти, Мбаппе, Паредес, Икарди, Неймар, Ди Мария, Данилу, Дагба, Вейналдум, Диалло, Дракслер, Керер, Нуну Мендеш, Гейе, Дина Эбимбе, Месси, Симонс, Мишу, Доннаррумма, Летелье.

Сообщается, что в игре не сможет принять участие защитник Серхио Рамос, однако он отправится вместе с командой в Мадрид.

Напомним, первый поединок прошел в Париже и завершился в пользу хозяев со счетом 1:0. Единственный мяч забил Мбаппе. Ответная игра между командами состоится уже завтра, 9 марта и начнется в в 22:00.

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В статье: Реал (Мадрид) ПСЖ
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