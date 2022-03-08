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Ливерпуль - Интер. Смотреть онлайн LIVE видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Ливерпуль - Интер: Смотреть Онлайн ⋇ Видео трансляция матча ⋇ 08.03.2022 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Ливерпуль - Интер. Смотреть онлайн LIVE видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Мощный по вывеске матч. Одна из лучших команд Англии против одной из лучших – в Италии. В первом поединке между этими соперниками была упорная борьба, но "Ливерпулю" благодаря опыту удалось получить комфортное преимущество (2:0). Смогут ли миланцы ответить? Смотрим вместе.

ЛЧ. 1/8-я финала
"Ливерпуль" 22:00 "Интер"
Первый матч – 2:0

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В статье: Лига чемпионов
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