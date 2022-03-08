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Бавария – Зальцбург. Смотреть онлайн LIVE видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
(2 голосов)

Бавария - Зальцбург: Смотреть Онлайн ⋇ Видео трансляция матча ⋇ 08.03.2022 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Бавария – Зальцбург. Смотреть онлайн LIVE видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

UA-Футбол
Новина українською

В первом матче "Зальцбург" совершил сенсацию – отстоял ничью 1:1 с "Баварией". Австрийцы играли очень хорошо, так что у них точно не будет страха на "Альянс Арене". А смелость – это залог успеха. Посмотрим, не недооценит ли соперника "Бавария".

ЛЧ. 1/8 финала
"Бавария" – "Зальцбург"
Первый матч – 1:1

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В статье: Бавария (Мюнхен) Лига чемпионов
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