Бавария – Зальцбург. Смотреть онлайн LIVE видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

В первом матче "Зальцбург" совершил сенсацию – отстоял ничью 1:1 с "Баварией". Австрийцы играли очень хорошо, так что у них точно не будет страха на "Альянс Арене". А смелость – это залог успеха. Посмотрим, не недооценит ли соперника "Бавария".

ЛЧ. 1/8 финала

"Бавария" – "Зальцбург"

Первый матч – 1:1