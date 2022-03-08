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Бавария – Зальцбург 7:1. Хет-трик Левандовского – видео голов и обзор матча (обновляется)
Левандовский хочет пять
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
"Бавария" дома громит "Зальцбург" (4:0), практически не оставляя шансов на реванш. Левандовский к 23 минуте уже оформил хет-трик.
12` Роберт Левандовский – 1:0.
21` Роберт Левандовский – 2:0.
23' Роберт Левандовский – 3:0.
31' Серж Гнабри – 4:0.
54' Томас Мюллер – 5:0.
70' Мауриц Кьергор – 5:1.
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