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Бавария – Зальцбург 7:1. Хет-трик Левандовского – видео голов и обзор матча (обновляется)

Лига Чемпионов
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Левандовский хочет пять

Бавария – Зальцбург 7:1. Хет-трик Левандовского – видео голов и обзор матча (обновляется)

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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"Бавария" дома громит "Зальцбург" (4:0), практически не оставляя шансов на реванш. Левандовский к 23 минуте уже оформил хет-трик.

12` Роберт Левандовский – 1:0.

21` Роберт Левандовский – 2:0.

23' Роберт Левандовский – 3:0.

31' Серж Гнабри – 4:0.

54' Томас Мюллер – 5:0.

70' Мауриц Кьергор – 5:1.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Зальцбург (Австрия) Лига чемпионов
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